“La gente ya no aguanta más este sistema”: Agustín Laje habla en SEMANA sobre el triunfo de Javier Milei en Argentina

Agustín Laje: Significa varias cosas muy importantes. Vamos a ver si puedo listar a continuación al menos las más significativas de todas. En primer lugar, esta sería la primera vez en al menos un siglo que, bajo reglas democráticas, un candidato puede llegar a ganar la presidencia en la Argentina sin el apoyo del peronismo ni del radicalismo, o sea, sin el concurso de los dos partidos tradicionales. Milei no solamente se convirtió en el candidato individual más votado de las Paso, sino que su fuerza política superó a todas las demás. La fuerza de Milei ganó en 16 de los 24 distritos, y en otros cinco quedó en segundo lugar.

A.L.: En tercer lugar, los resultados de las Paso significaron la peor elección de la historia del peronismo. El kirchnerismo quedó en tercer lugar. Eso significa que, de cara a octubre, incluso, peligra sus posibilidades de pasar a una segunda vuelta. Esto no hubiera sido posible sin existir la alternativa de Javier Milei, ya que, sorpresivamente, mucho voto que en el 2019 había ido al kirchnerismo ahora terminó optando por aquel. En cuarto lugar, el fenómeno Milei muestra cómo funcionan los medios de comunicación tradicionales, el periodismo hegemónico y las encuestadoras: todos estos actores venían insistiendo en la idea de que Milei no tenía ninguna oportunidad en las elecciones Paso. Pues ocurrió exactamente lo contrario. Eso deja ver qué medios, periodistas y encuestadoras han estado trabajando para políticos que los usan de mercenarios.

A.L.: Quizás algunos números ayuden: Argentina es un país que se encamina al 150 por ciento de inflación anual; Argentina es un país que, a pesar de su extraordinaria riqueza y a pesar de haber encabezado a principios de siglo el ranking de los países más prósperos del mundo, hoy cuenta con 45 por ciento de pobres y 10 por ciento de indigentes; Argentina es un país donde seis de cada diez niños no comen todos los días; Argentina es un país con la mitad de sus trabajadores en la informalidad; Argentina es un país donde la brecha cambiaria supera el 100 por ciento y donde hace cuatro años un dólar se compraba con 40 pesos, pero hoy se compra con 800 pesos.

Es en este contexto en el que los políticos socialistas y progresistas se han venido dando una vida repleta de lujos y corrupción. La gente ya no aguanta más este sistema y encuentra en Milei un outsider que establece una lógica política: nosotros versus ellos, en la clave de “nosotros, el pueblo honesto que trabaja” contra “ellos, la casta política que nos parasita”. Esta lógica del discurso ha sido muy potente, porque ha vuelto inteligible para las grandes masas el sistema de explotación estatal que nos vendieron en el nombre de la “justicia social”, los “derechos” y todo el palabrerío que tanto gusta a los izquierdistas.

A.L.: En octubre tendrá lugar la primera vuelta. Las Paso han puesto a Milei en el claro lugar del ganador. Antes de las Paso, el discurso de Milei era: “Si en octubre logro entrar en la segunda vuelta, me convierto en el próximo presidente de los argentinos”. Pues bien, después de las Paso, el discurso es otro: “Puedo ganar en primera vuelta si me acompañan”. Para ganar en primera vuelta, Milei necesita sacar arriba de 45 por ciento o bien arriba de 40 por ciento, pero lograr una ventaja de al menos 10 puntos respecto de la segunda fuerza. Si esto no se logra, habrá segunda vuelta en noviembre. En las Paso sacó 30 por ciento, aunque hubo tanto robo que es probable que haya sacado más de 30 por ciento en realidad.