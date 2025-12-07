Suscribirse

La historia de la venezolana que ha piloteado aviones en las aerolíneas más grandes del mundo: así lo logró

En su carrera ha logrado elevar aviones de las marcas Boeing y Airbus, dos referentes para la aviación.

Redacción Mundo
7 de diciembre de 2025, 11:35 p. m.
Daniela Weintraub Kaselow, la piloto latina que ha conquistado varias aerolíneas de EE.UU.
Su historia es particular, pues hace 11 años inició la carrera de Ciencias aeronáuticas en la universidad. | Foto: Tomado de Instagram oficial: @pilotkaselow

Son miles las historias de superación que llegan al corazón de muchos. Recientemente, se conoció la de Daniela Weintraub Kaselow, una piloto nacida en Venezuela y que ha logrado conquistar los cielos con su perseverancia y conocimiento, llegando a pilotear uno de los ejemplares de las aerolíneas más importantes del mundo.

Actualmente trabaja en la empresa aérea Delta Airlines, donde cumplió dos años en octubre. En redes sociales aseguró en un video que trabaja en “la aerolínea de sus sueños”.

Su historia es particular, pues hace 11 años inició la carrera de Ciencias aeronáuticas en la universidad. Aseguró que aunque la carrera fue de cuatro años, ella logró hacerla en tres años, dado que pasaba los veranos volando y adelantando clases.

De acuerdo con la historia, compartida por El Universo, se graduó en 2017 y le faltaba el certificado de instructora multimotor y la licencia de piloto de la aerolínea.

Trabajó como instructora de vuelo para presentarse a las aerolíneas. Luego, en 2021, su sueño se hizo realidad al entrar a pilotear la primera aeronave proveniente de una aerolínea comercial.

Actualmente, la piloto está volando un Boeing 737-800 y un 737-900, que son aeronaves de gran fuselaje. Sin embargo, también ha volado varias aeronaves, como lo son el Cessna 172, el Piper 28, el Diamond 42, el Embraer 175 y los Airbus 320 y 321, que eran para la empresa de Frontier, una aerolínea de bajo costo estadounidense.

Adicional a ello, compartió a través de sus redes sociales un video en el que les agradeció a sus padres, a través de un vuelo hacia Denver, Colorado. “Tengo el privilegio y el honor de volar a mis padres, por primera vez, como piloto de la aerolínea”, indicó.

En su carrera ha logrado elevar aviones de las marcas Boeing y Airbus, dos referentes para la aviación.

