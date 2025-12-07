Suscribirse

Nueva York enfrenta su semana más fría del invierno: alertan nieve, vientos fuertes y posibles récords climatológicos

La ciudad podrían enfrentar cierres viales o retrasos en sus aeropuertos.

Redacción Mundo
7 de diciembre de 2025, 3:36 p. m.
EE.UU.
Los días más fríos de Nueva York podrían llegar esta semana | Foto: Getty Images

Estados Unidos atraviesa sus meses más fríos del año en el marco del invierno que llegó al país desde hace semanas. De acuerdo con las autoridades climáticas, una masa de aire ártico avanza por el país desde el pasado viernes, 5 de diciembre, y se sentirá por varios días.

El efecto se sentirá con mayor fuerza en la ciudad de Nueva York, modificando la rutina de las personas que viven allí o visitan el lugar en épocas de vacaciones.

Los meteorólogos del país han determinado que las temperaturas descenderán de manera considerable durante esta semana. Según los detalles del clima, habrá ráfagas de aire frío y posibles nevadas.

Mujer caminando en tormenta de nieve en Nueva York, Estados Unidos.
Una masa de aire ártico pasa por Nueva York desde el 5 de diciembre. | Foto: Getty Images

Expertos aseguran que la primera semana de este mes sirvió como una muestra de lo que serán los días siguientes, incluso, es posible que empeore el clima y la temperatura sea mucho más baja en la Gran Manzana.

Contexto: Nueva York y la Costa Este se preparan para la primera tormenta de hielo y nieve en invierno. Hay estados en emergencia
Tormenta en Los Estados Unidos.
Las temperaturas podrían alcanzar los 12 grados bajo cero. | Foto: AP

Desde el pasado viernes, la temperatura cayó y lo seguirá haciendo durante estos próximos días. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta los 48 kilómetros por hora y las altas probabilidades de nieve en la ciudad provocan lo que se denomina como el “frío más extremo de la Tierra”.

Pese a que este finde semana ofrecerá un ascenso muy modesto en las temperaturas, se espera que la semana inicie con una nueva caída, por debajo del promedio para esta época invernal.

Contexto: Estos son los cajeros automáticos que quedarían fuera de servicio y podrían limitar operaciones en EE. UU.

Entre el lunes y martes, 8 y 9 de diciembre, respectivamente, los expertos consideran que el clima puede estar por debajo de los 7 grados centígrados. Incluso, a mitad de semana, la temperatura podría caer hasta los 12 grados bajo cero.

Buffalo, Nueva York
Las ráfagas de viento alcanzarán los 48 kilómetros por hora. | Foto: AP

Además, el Servicio Meteorológico Nacional, con sede en Nueva York, determinó que estos días pueden marcar un récord en el clima de la gran ciudad. También, el servicio explicó que el aire gélido que llega desde el sur determinará si Nueva York enfrentará una combinación de nieve, hielo y lluvia durante esta semana.

Contexto: Estados Unidos bajo hielo: tormenta golpea más de 15 estados y desata un lunes de caos total

Lo anterior podría desencadenar en un tráfico más complicado en las autopistas más importantes de la ciudad. La administración ya ha emitido avisos para que las personas conduzcan con mayor precaución y estén atentos a posibles cambios en las vías como cierres o desvíos.

De igual forma, también podría representar retrasos en los aeropuertos, por lo que se insta a las personas revisar de manera constate el estado de su vuelo.

