La ministra de Ambiente, Irene Vélez, alerta que la COP30 puede acabar sin acuerdo. “No pedimos un documento vacío”

La conferencia del clima de Belém no puede terminar “sin una hoja de ruta clara, justa y equitativa para abandonar los combustibles fósiles en el mundo”, declaró este viernes la ministra colombiana de Ambiente, Irene Vélez, en representación de una treintena de países.

“No pedimos un documento vacío, un anuncio vacío”, declaró Vélez en rueda de prensa, rodeada de ministros y negociadores, en la última jornada de la COP30 en Brasil. El último borrador de la presidencia brasileña de la conferencia no menciona el abandono de los combustibles fósiles, lo que provocó la movilización de la Unión Europea y otros países.

Brasil es la sede de la COP30 (Photo by Wagner Meier/Getty Images) | Foto: Getty Images

Colombia organizará una conferencia internacional para impulsar el abandono de los combustibles fósiles el 28 y 29 de abril en Santa Marta, anunció la ministra.

El borrador de la declaración política de la COP30 “no es suficiente, tenemos que trabajar y tenemos tiempo para mejorarlo”, añadió la ministra española de Transición Ecológica, Sara Aagesen.

La Unión Europea no descarta que la COP30 termine “sin acuerdo”, ya que el proyecto de texto de la presidencia brasileña no incluye una hoja de ruta para abandonar los combustibles fósiles, dijo el viernes el comisario europeo de Clima, Wopke Hoekstra.

“Lo que está sobre la mesa ahora es inaceptable. Y dado que estamos muy lejos de donde deberíamos estar, esto puede acabar sin acuerdo, siento decirlo”, dijo a periodistas el comisario europeo para el Clima, Wopke Hoekstra.

El freno

La eventual salida de los combustibles fósiles bloquea este viernes el final de la conferencia del clima de Belém (COP30), con una treintena de países críticos con el borrador que propuso la presidencia brasileña, que ni siquiera menciona el tema.

Los casi 200 países presentes en esta conferencia del cambio climático aprobaron hace dos años, en la COP28 de Dubái, un llamado histórico a efectuar una “transición” de las energías fósiles, las principales responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Aunque no estaba previsto, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva propuso en Belém dar un paso más para iniciar ese delicado proceso, pese a la oposición de poderosos productores, como Arabia Saudita, y de numerosos países emergentes que son consumidores.

Aunque no estaba previsto, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva propuso en Belém dar un paso más para iniciar ese delicado proceso, pese a la oposición de poderosos productores. | Foto: getty images

Estados Unidos, el principal productor de petróleo del mundo actualmente, ni siquiera está presente en Belém.

“¿Quiénes son los que más bloquean? Todos los conocemos. Son los países productores de petróleo, por supuesto. Rusia, India, Arabia Saudita. Pero también se les unen muchos países emergentes”, declaró la ministra francesa de Transición Ecológica, Monique Barbut.

“El texto no puede permanecer tal como está”, afirmó por su parte el ministro alemán de Medio Ambiente, Carsten Schneider, en una declaración transmitida a la AFP donde advirtió que “las negociaciones serán difíciles”.

Las conferencias de partes (COP) sobre el cambio climático acostumbran a exceder sus fechas límite.

Esta es la primera COP que se celebra en Amazonía. La mascota del evento es Curupira, un guardián de los bosques para algunos indígenas, con una cabellera en forma de llamas.