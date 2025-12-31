Mundo

Las dos superpotencias más poderosas del mundo se unen por primera vez para realizar operaciones navales

Las maniobras tuvieron como propósito consolidar la alianza entre ambos países y enviar un mensaje político-militar frente a lo que califican como un orden mundial dominado por Estados Unidos.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
31 de diciembre de 2025, 6:50 p. m.
El presidente ruso, Vladimir Putin (derecha), y el presidente chino, Xi Jinping (izquierda), conversan mientras observan el desfile militar del Día de la Victoria en Moscú, Rusia, el 9 de mayo de 2025.
El presidente ruso, Vladimir Putin (derecha), y el presidente chino, Xi Jinping (izquierda), conversan mientras observan el desfile militar del Día de la Victoria en Moscú, Rusia, el 9 de mayo de 2025. Foto: AP

Un hecho sin precedentes en el ámbito militar tuvo lugar cuando dos superpotencias llevaron a cabo ejercicios navales conjuntos de gran escala, integrando por primera vez sus estructuras de mando, logística y despliegue táctico.

Rusia bombardea Kiev en vísperas de la reunión entre Trump y Zelenski: una tercera parte de la capital quedó sin calefacción

Las operaciones se desarrollaron en zonas marítimas de alto valor geoestratégico y rutas sensibles para el comercio internacional, lo que fue interpretado como una clara demostración de coordinación y capacidad militar conjunta.

El presidente de China Xi Jinping y el mandatario ruso, Vladimir Putin, son grandes aliados
El presidente de China, Xi Jinping, y el mandatario ruso, Vladimir Putin, son grandes aliados. Foto: Foto 1: Getty Images / Pool - Foto 2: Getty Images / Contributor

La maniobra despertó preocupación en países occidentales, que observaron el ejercicio como una señal de un nivel más profundo de cooperación militar entre ambas naciones.

Analistas consideran que este tipo de operaciones coordinadas podría alterar el equilibrio estratégico en distintos mares del mundo, marcando un nuevo escenario en las dinámicas de poder global.

Mundo

Estados Unidos sanciona a varias empresas por servir como “flota fantasma” y financiar al régimen de Maduro

Mundo

María Corina Machado envía un emotivo mensaje de fin de año a los venezolanos: “Nos vemos pronto en nuestra tierra”

Noticias Estados Unidos

Aumentará el salario mínimo en Estados Unidos: 19 estados tendrían incremento para el 2026. Este sería el valor

Mundo

Revelan primeras imágenes de uno de los drones ucranianos que intentaron atacar una residencia de Vladimir Putin

Noticias Estados Unidos

Noticia desalentadora para inmigrantes en Estados Unidos: leyes migratorias se siguen endureciendo en medio de constantes tensiones

Noticias Estados Unidos

EE. UU. quiere llegar nuevamente a la luna y ser el primero en llegar a Marte: presidente Donald Trump firmó orden ejecutiva

Mundo

Netanyahu habla por primera vez sobre la salida de Maduro y lanza advertencia por alianza con Irán

Mundo

Xi Jinping abrió la puerta a una posible invasión a este país, en pleno mensaje a la nación para el fin del año

Arcadia

¿Cuándo comienza el Año Nuevo Chino 2026? Esta es la fecha exacta

Mundo

Rusia eleva la tensión en el Pacífico y se opone a la independencia de Taiwán

¿Cuáles son?

Las superpotencias que protagonizaron por primera vez estas operaciones navales conjuntas fueron Rusia y China. De acuerdo con los reportes, el 3 de agosto de 2025, dos importantes naciones pusieron en marcha ejercicios militares en el mar de Japón, en una señal explícita de fortalecimiento de su cooperación estratégica.

Putin y Xi Jinping
Reunión entre Vladimir Putin y Xi Jinping. Foto: AFP

Las maniobras tuvieron como propósito consolidar la alianza entre ambos países y enviar un mensaje político-militar frente a lo que califican como un orden mundial dominado por Estados Unidos, en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas y reconfiguración de alianzas internacionales.

Presencia de tropas extranjeras y garantías de seguridad real: Zelenski revela detalles de reunión con Trump para acuerdo con Rusia

De acuerdo con el Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación, suscrito con China en 2001, consagra el principio de respaldo mutuo entre ambos países para salvaguardar la unidad nacional y la integridad territorial.

Una íntima relación

Rusia y China criticaron duramente ante el Consejo de Seguridad de la ONU la presión militar y económica que ejerce Estados Unidos sobre Venezuela, a la que calificaron como “comportamiento de cowboy” e “intimidación”.

Estados Unidos, que desde agosto tiene desplegada una importante flota de guerra en el Caribe, ha anunciado recientemente la imposición de un bloqueo naval para evitar la exportación de petróleo venezolano, operativo fuertemente criticado por las naciones de China y Rusia.

El presidente ruso, Vladimir Putin, a la derecha, y el presidente chino, Xi Jinping, caminan junto a periodistas durante su reunión al margen de la cumbre de los BRICS en el Kremlin de Kazán, Rusia, el martes 22 de octubre de 2024. (Foto AP/Alexander Zemlianichenko, Pool)
El presidente ruso, Vladimir Putin, a la derecha, y el presidente chino, Xi Jinping. Foto: AP

Pero el “orden mundial” de Estados Unidos no es lo único que une a Pekín y Moscú, pues Moscú reafirmó su rechazo a cualquier intento de independencia de Taiwán, al sostener que la isla forma parte integral del territorio chino.

Rusia denuncia ataque con drones en residencia del presidente Vladímir Putin

En ese contexto, las autoridades rusas responsabilizaron a Occidente de fomentar las tensiones en la región, al señalar que utiliza a Taipéi como una herramienta de presión y contención militar contra China, motivada, según afirmaron, por intereses estratégicos y económicos.

*Con información de AFP.

Más de Mundo

Donald Trump y Nicolás Maduro, junto a buques de guerra de Estados Unidos.

Estados Unidos sanciona a varias empresas por servir como “flota fantasma” y financiar al régimen de Maduro

Desde la clandestinidad, María Corina Machado continúa impulsando denuncias, movilizaciones y un programa de transición; su liderazgo representa hoy la esperanza de quienes buscan reconstruir la democracia.

María Corina Machado envía un emotivo mensaje de fin de año a los venezolanos: “Nos vemos pronto en nuestra tierra”

Salario / Moneda de cambio

Aumentará el salario mínimo en Estados Unidos: 19 estados tendrían incremento para el 2026. Este sería el valor

El presidente ruso, Vladímir Putin (derecha), y el presidente chino, Xi Jinping (izquierda), conversan mientras observan el desfile militar del Día de la Victoria en Moscú, Rusia, el 9 de mayo de 2025

Las dos superpotencias más poderosas del mundo se unen por primera vez para realizar operaciones navales

El dron, según se afirma, era uno de los drones ucranianos involucrados en un presunto ataque a la residencia del presidente Vladimir Putin esta semana, una afirmación que Kiev ha negado calificándola de "mentira".

Revelan primeras imágenes de uno de los drones ucranianos que intentaron atacar una residencia de Vladimir Putin

ICE podrá usar información de Medicaid de inmigrantes tras fallo judicial en EE.UU.

Noticia desalentadora para inmigrantes en Estados Unidos: leyes migratorias se siguen endureciendo en medio de constantes tensiones

El vehículo Starship forma parte del programa estrella de Elon Musk para desarrollar el cohete más poderoso del mundo, diseñado para transportar carga y humanos a la Luna y Marte.

EE. UU. quiere llegar nuevamente a la luna y ser el primero en llegar a Marte: presidente Donald Trump firmó orden ejecutiva

Benjamin Netanyahu y Nicolás Maduro

Netanyahu habla por primera vez sobre la salida de Maduro y lanza advertencia por alianza con Irán

Los fuegos artificiales iluminaron el cielo de medianoche sobre el Puente del Puerto de Sídney.

Galería: el Año Nuevo 2026 comenzó en el Pacífico, así lo recibieron los primeros países del mundo

x

En video: impactante momento en el que un conductor en Oklahoma es detenido en plena autopista por estar, al parecer, inconsciente

Noticias Destacadas