Las dos superpotencias más poderosas del mundo se unen por primera vez para realizar operaciones navales

Un hecho sin precedentes en el ámbito militar tuvo lugar cuando dos superpotencias llevaron a cabo ejercicios navales conjuntos de gran escala, integrando por primera vez sus estructuras de mando, logística y despliegue táctico.

Las operaciones se desarrollaron en zonas marítimas de alto valor geoestratégico y rutas sensibles para el comercio internacional, lo que fue interpretado como una clara demostración de coordinación y capacidad militar conjunta.

El presidente de China, Xi Jinping, y el mandatario ruso, Vladimir Putin, son grandes aliados. Foto: Foto 1: Getty Images / Pool - Foto 2: Getty Images / Contributor

La maniobra despertó preocupación en países occidentales, que observaron el ejercicio como una señal de un nivel más profundo de cooperación militar entre ambas naciones.

Analistas consideran que este tipo de operaciones coordinadas podría alterar el equilibrio estratégico en distintos mares del mundo, marcando un nuevo escenario en las dinámicas de poder global.

¿Cuáles son?

Las superpotencias que protagonizaron por primera vez estas operaciones navales conjuntas fueron Rusia y China. De acuerdo con los reportes, el 3 de agosto de 2025, dos importantes naciones pusieron en marcha ejercicios militares en el mar de Japón, en una señal explícita de fortalecimiento de su cooperación estratégica.

Reunión entre Vladimir Putin y Xi Jinping. Foto: AFP

Las maniobras tuvieron como propósito consolidar la alianza entre ambos países y enviar un mensaje político-militar frente a lo que califican como un orden mundial dominado por Estados Unidos, en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas y reconfiguración de alianzas internacionales.

De acuerdo con el Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación, suscrito con China en 2001, consagra el principio de respaldo mutuo entre ambos países para salvaguardar la unidad nacional y la integridad territorial.

Una íntima relación

Rusia y China criticaron duramente ante el Consejo de Seguridad de la ONU la presión militar y económica que ejerce Estados Unidos sobre Venezuela, a la que calificaron como “comportamiento de cowboy” e “intimidación”.

Estados Unidos, que desde agosto tiene desplegada una importante flota de guerra en el Caribe, ha anunciado recientemente la imposición de un bloqueo naval para evitar la exportación de petróleo venezolano, operativo fuertemente criticado por las naciones de China y Rusia.

El presidente ruso, Vladimir Putin, a la derecha, y el presidente chino, Xi Jinping. Foto: AP

Pero el “orden mundial” de Estados Unidos no es lo único que une a Pekín y Moscú, pues Moscú reafirmó su rechazo a cualquier intento de independencia de Taiwán, al sostener que la isla forma parte integral del territorio chino.

En ese contexto, las autoridades rusas responsabilizaron a Occidente de fomentar las tensiones en la región, al señalar que utiliza a Taipéi como una herramienta de presión y contención militar contra China, motivada, según afirmaron, por intereses estratégicos y económicos.

*Con información de AFP.