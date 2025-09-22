Lector de labios revela conversación entre Donald Trump y Elon Musk en el funeral de Charlie Kirk

En el mes de julio de este año, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el dueño de SpaceX y Tesla, Elon Musk, protagonizaron una pelea después de que el multimillonario, amigo del presidente, criticara su proyecto de ley One Big Beautiful Bill.

Llamándolo inflacionario, Musk arremetió contra el proyecto estrella de Trump sobre gastos e impuestos, alegando demasiados privilegios a políticos y una enorme carga para la deuda.

En la misma línea, Musk también hizo algunas insinuaciones asegurando que el mandatario estadounidense se encontraba en la lista de los archivos Epstein y era por eso que habían decidido no publicar la lista del pedófilo norteamericano, supuestamente, para proteger a Trump.

En ese contexto, ambos coincidieron en el funeral del activista asesinado Charlie Kirk, donde tras dos meses del impasse, tuvieron una corta reunión y se dieron la mano en pleno evento público.

El multimillonario se acercó a Trump mientras este se encontraba ubicado en su palco dentro del State Farm Arena en Arizona. Ambos hablaron por primera vez antes de que pareciera que Trump le diera una señal para que se retirara.

Tras el encuentro, un lector de labios citado por Daily Mail, detalló lo que se habría dicho en el encuentro, mientras Trump y Musk se encontraban sentados uno al lado del otro, mientras en las gradas más de 60.000 personas despedían a Charlie Kirk.

La lectora de labios, Nicola Hickling, reveló que Trump le dijo: “¿Cómo estás?”, mientras se giraba hacia Musk para saludarlo. “Elon, escuché que querías charlar”, habría continuado diciendo el mandatario norteamericano.

En medio de la incorporación a la conversación de Dana White, ícono de la UFC que también se encontraba en el palco, Trump le dijo a Musk: “Intentemos encontrar la manera de volver al buen camino”.

Musk responde asintiendo. El presidente le toma la mano y le dice: “Te he echado de menos”. Musk asintió nuevamente antes de levantarse de su asiento y alejarse.

El presidente Donald Trump calificó en su momento de “ridículo” que su antiguo aliado y multimillonario Elon Musk hubiera creado un nuevo movimiento político en desafío al “sistema de partido único” en Estados Unidos.

Musk, el hombre más rico del mundo que se ha reconvertido en un duro crítico de Trump, aseguró que fundó el que bautizó como “Partido de América”.

“Creo que es ridículo crear un tercer partido”, dijo el presidente republicano a los periodistas. “Siempre ha sido un sistema bipartidista, y creo que crear un tercer partido solo contribuye a la confusión”, aseveró en ese momento.