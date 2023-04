Macron vive horas difíciles: oposición francesa endurece su posición contra el mandatario; lo acusa de estar “desconectado” de la ciudadanía

Distintos partidos de la oposición endurecieron este lunes su postura contra el presidente francés, Emmanuel Macron, después de que defendiera —en un discurso televisado a la nación— como “necesaria” la reforma de las pensiones, por lo que lo han acusado de estar “desconectado” de la ciudadanía.

Por su parte, el fundador de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, aseguró que el mandatario se encuentra “fuera de la realidad”.

“Asume el robo de dos años de libertades. Las cacerolas suenan más certeras”, agregó tras referirse a las más de 300 caceroladas que se han producido durante su discurso.

La líder del partido opositor Agrupación Nacional, la ultraderechista Marine Le Pen, afirmó en su cuenta en Twitter que Macron, en vez de buscar acercarse a la ciudadanía, le dio la espalda.

“Al anunciar la retirada de la reforma de las pensiones o el referéndum, Emmanuel Macron podría haber restablecido esta tarde el vínculo con los franceses. Volvió a elegir darles la espalda e ignorar su sufrimiento”, señaló.

Par l’annonce du retrait de la réforme des retraites ou du référendum, Emmanuel Macron aurait pu ce soir retisser le lien avec les Français. Il a choisi de nouveau de leur tourner le dos et d’ignorer leurs souffrances. — Marine Le Pen (@MLP_officiel) April 17, 2023

Añadió que “esta práctica de ejercer el poder de forma desconectada, solitaria y obtusa marca la continuación de un quinquenio de desprecio, indiferencia y brutalidad que tendrá que salir tras acudir a las urnas”, al hacer referencia a unas futuras elecciones en el país.

Por su parte, el presidente de Los Republicanos, Eric Ciotti, aseguró no hay “nada nuevo”. “El método (de Gobierno) no cambia con objetivos loables si no hay el menor cuestionamiento (a las decisiones tomadas)”, enfatizó.

“Emmanuel Macron da la sensación de que inicia su mandato cuando ha sido elegido por seis años como jefe de Estado. Acojo con escepticismo este catálogo de deseos piadosos, ciertamente encomiable, ¡pero muy impreciso!”, señaló.

Emmanuel Macron donne le sentiment qu’il commence son mandat alors qu’il est élu depuis six années à la tête de l’Etat.



J’accueille avec scepticisme ce catalogue de vœux pieux, certes louable, mais très peu concret ! — Eric Ciotti (@ECiotti) April 17, 2023

Del lado del Partido Socialista, su secretario general, Olivier Fauré, acusó al mandatario de ser un “presidente incendiario”.

“Desde el palacio de los empantanados, el presidente pirómano promete 100 días para apagar el fuego que alimenta a diario”, dijo en su perfil de Twitter.

Depuis le palais de l’enlisé le président pyromane promet 100 jours pour éteindre le feu qu’il alimente quotidiennement. #Macron20h #allocutionprésidentielle — Olivier Faure (@faureolivier) April 17, 2023

Reacción de los sindicatos

Los sindicatos también se fueron contra el mandatario. La secretaria general de la Confederación General de Trabajadores (CGT), Sophie Binet, planteó: “en qué planeta vive Macron”.

“Este discurso podría haberlo hecho ChatGPT”, ironizó durante una entrevista en TF1 Info, en la que también dejó en claro que las acciones del presidente “dañan la imagen de Francia en el exterior”.

El secretario general de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (DFDT), Laurent Berger, precisó, ante las palabras de Macron, de que estaba la “puerta abierta” a los sindicatos para reunirse en el Elíseo, que esa puerta “lleva tres meses con triple llave”.

Muestra del malestar reinante con esta ley, que entrará en vigor el próximo “otoño” boreal, fueron las caceroladas ante ayuntamientos de varias ciudades de Francia durante el discurso. (Photo by Damien MEYER / AFP) - Foto: AFP

Berger lamentó, durante una entrevista con la cadena BFMTV, que sus palabras son “una especie de vacío” que demuestran “su desprecio por los trabajadores”.

En este sentido, indicó que “el lamento” del jefe de Estado sobre la falta de consenso en los distintos sectores “no cambia mucho”.

Por otro lado, en un comunicado de forma conjunta, la intersindical acusó al presidente francés de no haber “entendido aún la ira que se expresa en el país y que persiste”. “Es el único responsable de una situación explosiva”, señaló en un comunicado.

Macron defiende su reforma

Macron aseguró este lunes escuchar la “ira” en Francia contra su impopular reforma de las pensiones, pero subrayó que era “necesaria” y que entrará en vigor, en un discurso que según la oposición estuvo “desconectado de la realidad”.

“Nadie puede permanecer sordo” a esta “ira” de los manifestantes, dijo Macron en un discurso televisado desde el Palacio del Elíseo, lamentando que no se haya logrado un “consenso” sobre esta reforma clave para su segundo mandato hasta 2027.

El presidente francés, Emmanuel Macron, aparece en una pantalla, mientras habla durante un discurso especial a la nación desde el Palacio del Elíseo, después de promulgar la reforma de las pensiones que eleva la edad de jubilación, en París - Foto: REUTERS

Francia vive una crisis política y social, desde enero pasado, por esta reforma que establece la jubilación de 62 a 64 años para 2030 y adelanta a 2027 la exigencia de cotizar 43 años, y no 42, para cobrar una pensión completa.

Pese al rechazo de los sindicatos y de la gran mayoría de franceses, según los sondeos, Macron decidió en marzo adoptar por decreto esta ley, al temer perder la votación en el Parlamento, lo que radicalizó las protestas y acrecentó el malestar.

Muestra del malestar reinante con esta ley, que entrará en vigor el próximo “otoño” boreal, fueron las caceroladas ante ayuntamientos de varias ciudades de Francia durante el discurso.

Para pasar página a la crisis, el jefe de Estado anunció un “nuevo pacto sobre la vida en el trabajo”, que abordará la “mejora de ingresos” y de las condiciones laborales y un “mejor reparto de la riqueza”, entre otros aspectos.

Los bomberos extinguen un incendio luego protestas durante el discurso televisado a la nación del presidente francés Emmanuel Macron, luego de promulgar una ley de reforma de las pensiones, en París el 17 de abril de 2023. (Foto de Geoffroy Van der Hasselt / AFP) - Foto: AFP

Su objetivo es construir este pacto con los sindicatos, a los que dijo que su puerta estará “siempre abierta”, pese a que durante el trámite parlamentario de la reforma rechazó reunirse con ellos, como le pidieron en una carta.

Los sindicatos rechazan por su parte reunirse con Macron antes del 1 de mayo, cuando llamaron a una “movilización excepcional”. El 7 de marzo lograron movilizar entre 1,28 y 3,5 millones de personas, según la policía y la central sindical CGT, respectivamente.

Más allá de la reforma, que defiende como la única forma de evitar un déficit de 14.200 millones de dólares en la caja de las pensiones para 2030, Macron se jugaba la idea de poder aplicar su programa reformista hasta 2027.

En abril de 2022, Macron fue reelegido con un 58,5 % de votos frente a la ultraderechista Marine Le Pen. Consciente de que su victoria se debió en parte al cordón sanitario contra su rival, prometió gobernar de otra manera y unir al país.

Pero las encuestas muestran un deterioro de la confianza el mandatario, cuya popularidad se sitúa por debajo del 30 %, y en las instituciones, así como un avance en intención de voto de Le Pen.

Tras su discurso, varias marchas espontáneas se presentaron en distintas ciudades, como en París, Rennes o Nantes, donde la Policía ha cargado para dispersar a los manifestantes y se han producido los primeros incidentes, como la quema de contenedores.

* Con información de Europa Press y AFP.