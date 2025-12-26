Marco Rubio felicita al presidente hondureño Nasry Asfura, respaldado por Trump, por su victoria electoral

El gobierno de Estados Unidos felicitó a Nasry Asfura por su elección como presidente de Honduras, y aseguró que el conservador respaldado por el presidente Donald Trump ayudará a frenar la migración irregular.

Nasry Asfura, respaldado por Trump, es proclamado presidente electo de Honduras

“Esperamos trabajar con la próxima administración para avanzar en la cooperación en seguridad bilateral y regional, detener la inmigración ilegal hacia Estados Unidos y fortalecer los lazos económicos entre los dos países”, dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.

Tras un lento proceso de conteo de votos en el país centroamericano, Rubio llamó a todas las partes a “respetar los resultados para que las autoridades hondureñas puedan garantizar una transición pacífica del poder”.

El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) “declara electo como presidente constitucional de la República de Honduras por el período de cuatro años (...) al ciudadano Nasry Juan Asfura Zablah”, señala la resolución del organismo, después de semanas de unas elecciones marcadas por un estrecho margen de diferencia y denuncias de fraude.

Otras palabras de felicitación

El gobierno socialista español felicitó el jueves al conservador Nasry Asfura. “Terminado el recuento de las elecciones presidenciales por parte del Consejo Nacional Electoral, que refleja como ganador a Nasry Asfura, España felicita al nuevo Presidente de Honduras y le expresa su total disposición a continuar trabajando con el pueblo y el Gobierno de Honduras”.

“Confiamos que los procesos de impugnación iniciados durante el recuento se resolverán con la máxima transparencia”, añadió.

Su triunfo marca el regreso de la derecha al poder en uno de los países más pobres de la región, tras cuatro años de mandato de la izquierdista Xiomara Castro. Acentúa además el avance de gobiernos conservadores luego de los giros de Chile, Bolivia, Perú y Argentina.

Una nueva era de derecha

Asfura, de 67 años, empresario de la construcción e hijo de inmigrantes palestinos, se impuso con una ventaja de menos de un punto porcentual sobre el presentador de televisión Salvador Nasralla, también de derecha.

Nasralla exigía un amplio recuento de votos y no reconoce la victoria de su contrincante.

Esta fue la segunda vez que Asfura postuló a la presidencia, ahora con el respaldo del presidente estadounidense Donald Trump, empeñado en consolidar un bloque de derecha en Latinoamérica. La izquierda gobierna sin embargo en Brasil y México, sus dos principales economías.

La proclamación de Asfura llegó tras un tortuoso conteo de votos, interrumpido varias veces por fallos informáticos. El CNE tenía plazo hasta el próximo martes para proclamar al vencedor.

