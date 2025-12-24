MUNDO

Nasry Asfura, respaldado por Trump, es proclamado presidente electo de Honduras

La elección confirma el giro hacia la derecha de varios gobiernos en América Latina.

Redacción Mundo
24 de diciembre de 2025, 9:36 p. m.
El candidato presidencial hondureño del Partido Nacional, Nasry Asfura, hace un gesto al emitir su voto en Tegucigalpa el 30 de noviembre de 2025.
El candidato presidencial hondureño del Partido Nacional, Nasry Asfura, hace un gesto al emitir su voto en Tegucigalpa el 30 de noviembre de 2025. Foto: AFP

El candidato respaldado por Trump, Nasry Asfura, ganó las elecciones presidenciales de Honduras, informaron las autoridades electorales del país en las últimas horas, poniendo fin a un conteo de semanas que ha socavado la credibilidad del frágil sistema electoral de la nación centroamericana.

Asfura, de 67 años e hijo de inmigrantes palestinos, se impuso sobre el presentador de televisión Salvador Nasralla, también de derecha, quien exigía un amplio recuento de votos ante supuestas irregularidades.

El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) “declara electo por período de cuatro años al ciudadano Nasry Juan Asfura Zablah”, señaló la presidenta del organismo, Ana Paola Hall.

El pasado 30 de noviembre, Asfura, representante del Partido Nacional de línea conservadora, obtuvo el 40,27 % de los sufragios, imponiéndose por un estrecho margen a Salvador Nasralla, aspirante en cuatro ocasiones y miembro del Partido Liberal, quien alcanzó el 39,39 % de los votos.

El exalcalde de Tegucigalpa, capital hondureña, accede a la presidencia en su segundo intento, tras un prolongado proceso de escrutinio que se extendió durante varias semanas debido al empate inicial con Nasralla, una situación que generó inquietud y atención a nivel internacional.

El empresario de la construcción conquistó la presidencia en su segundo intento, esta vez con el respaldo de Trump, quien en la antesala de los comicios del 30 de noviembre, a una sola vuelta, amenazó con recortar la ayuda a uno de los países más pobres de Latinoamérica, si no votaban por su candidato. La presidenta Castro acusó a Trump de injerencia electoral.

El candidato presidencial hondureño del Partido Nacional, Nasry Asfura, habla durante una conferencia de prensa en Tegucigalpa el 1 de diciembre de 2025, un día después de las elecciones presidenciales.
El candidato presidencial hondureño del Partido Nacional, Nasry Asfura, habla durante una conferencia de prensa en Tegucigalpa el 1 de diciembre de 2025, un día después de las elecciones presidenciales. Foto: AFP

La elección de Asfura marca el regreso de la derecha al poder.

Los comicios quedaron envueltos en denuncias de fraude por parte de Nasralla, del Partido Liberal, así como de Moncada.

El conteo preliminar sufrió varias interrupciones por fallos informáticos. Luego fue necesario un escrutinio de actas con inconsistencias, que también se vio entorpecido por reclamos de los partidos que participaron como observadores.

Sin embargo, la misión electoral de la OEA descartó “indicios” de fraude, aunque sí constató una falta de “pericia”.

El candidato Salvador Nasralla. Foto: Europa Press via Getty Images

Por su parte, los delegados de la Unión Europea aseguraron el pasado sábado que el escrutinio especial se realizaba de “forma transparente”.

*Con información de AFP.

Noticias Destacadas