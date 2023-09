Médicos sin Fronteras eleva llamado a las autoridades mexicanas y denuncia difíciles e insalubres condiciones de miles de migrantes

En ese sentido, la ONG refirió que el llamado no va solo dirigido a otras organizaciones, sino que estos esfuerzos también deberían contar con el respaldo de la institucionalidad mexicana, por lo que extienden la invitación a los gobierno federales y regionales para poner la lupa en la situación, advirtiendo que esta se convierte en un problema de grandes dimensiones que debe y requiere con urgencia ser atendida desde la arista humana.

En ese sentido, uno de los llamados más sobresalientes elevados el pasado martes por Médicos sin Fronteras es que “es necesario tener en cuenta que migrar no es un delito”, apuntando a su vez que “las legislaciones restrictivas a la migración y su criminalización solo causan mayor sufrimiento humano y por ello la organización demanda políticas en las que se prioricen la dignidad y la protección de la población migrante”.

Si bien Médicos sin Fronteras ha reconocido el reto que significa actualmente este fenómeno migratorio para México, su llamado es a que el Gobierno no esté ajeno a ellos, y si bien no está en sus manos el brindar garantías para una mejor vida a los migrantes, sí puede abogar por mejores garantías en su ‘tránsito’ por el país, siendo uno de los principales factores el que ya no estén sometidos a ‘factores insalubres’.