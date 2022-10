Misterio por muerte de médico condenado por abusar sexualmente de sus pacientes en Argentina

Un médico que había sido condenado el pasado martes 25 de octubre por abuso sexual contra sus pacientes, murió en un hecho que es investigado por las autoridades, ya que se trata de determinar si se trató de un hecho accidental o un suicidio.

Se trata de Pablo Antonio Gazze, de 44 años, quien era un especialista en flebología o Cirugía Vascular Periférica, una rama de la medicina que estudia el estado de las venas, que fue condenado a 17 años de prisión tras ser encontrado responsable de delitos contra la integridad sexual, abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual gravemente ultrajante en perjuicios de varias de sus pacientes.

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, el médico murió en un accidente automovilístico, que ocurrió en la Ruta Provincial n.° 31, jurisdicción del Paraje El Carmen, a pocos kilómetros de su residencia, en el departamento Avellaneda, en el norte de la provincia.

Llamó la atención que el hecho se produjo horas antes que se realizara la audiencia en la que se dictarían las medidas cautelares y se ordenara su reclusión en una cárcel, lo que ha generado muchas inquietudes.

Se conoció que el médico conducía un vehículo marca Honda Civic de placas HZY473. Al llegar a una curva siguió derecho y se estrelló contra el único árbol que había en el lugar.

El reporte oficial detalló que de acuerdo con el estudio pericial, el automóvil iba a gran velocidad y tras el choque la parte delantera quedó completamente destruida y causó la muerte instantánea del médico.

Teniendo en cuenta los antecedentes de la decisión judicial y la audiencia programada para definir su sitio de reclusión, se ha advertido sobre la posibilidad de que se trate de un suicidio, debido, entre otras circunstancias, a que los estudios de planimetría indicarían que no era un sector de riesgo para un accidente de esas características.

“El médico Pablo Antonio Gazze, de 44 años, fue condenado el martes a 17 años de prisión por abusos sexuales a 6 pacientes en su consultorio. Un día después de la sentencia, Gazze estrelló su auto a gran velocidad contra un árbol, lo que le provocó una muerte instantánea”, informó La 100, al publicar una foto con el estado en el que quedó el vehículo.

Sin embargo, se está a la espera de un informe pericial definitivo. Entre tanto, el fiscal de turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de los Tribunales de Reconquista, Aldo Gerosa, se abstuvo de ordenar la autopsia y ordenó la entrega del cuerpo a sus familiares para su inhumación.

Debido al accidente, el tránsito por la vía fue suspedido mientras el personal del Grupo Técnico Criminalístico de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) adelantaba la recopilación de pruebas para determinar las causas del accidente.

En el sitio también se hicieron presentes familiares, efectivos policiales y bomberos.

¿Quién era el médico?

Gazze, era dueño del centro asistencial Padre Pío, que es uno de los más importantes de Reconquista, así como de la clínica Diagnóstico Médico Reconquista.

Según la página oficial del Ministerio Público, fiscales.gob.ar, era familiar directo de Roberto Gazze, quien fue director financiero de Vicentin SAIC, y que a partir del 1° de noviembre próximo será uno de los 14 directivos y exdirectivos de la agroexportadora que serán indagados por el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, por presunto “aprovechamiento indebido de beneficios fiscales”,

La entidad señaló que están acusados de haber presentado facturas apócrifas para acceder indebidamente a reintegros del IVA entre el 2016 y 2018.

De acuerdo con la sentencia, debía purgar una pena de 17 años de prisión y fue inhabilitado de por vida de ejercer la profesión tras ser encontrado culpable de los tres delitos.

“Ayer lo condenaron a 17 años de prisión por delitos contra la integridad sexual d al menos 6 pacientes al flobólogo Pablo Antonio Gazze, 44 y hoy cerca de las 19 falleció en un siniestro vial en la Ruta Provincial N° 31, en jurisdicción del Paraje El Carmen”, escribió la periodista Gabriela Hassan.

La decisión fue adoptada por el tribunal compuesto por los jueces penales Norma Senn, Gonzalo Basualdo y Martín Gauna Chapero, quienes lo hallaron responsable de seis de los nueve delitos por los que fue investigado.

Según el fallo, fue absuelto de dos delitos y por el abuso de una séptima mujer que desistió de participar del juicio.

Raúl Elías, abogado defensor del médico, indicó que estaba a la espera de la publicación de los fundamentos del fallo para apelar la condena.

Los hechos por los que se acusó al especialista, fueron cometidos entre mayo de 2014 y diciembre de 2019 en un consultorio de Reconquista en el que trabajaba.

“Los magistrados entendieron que hay pruebas suficientes de que Gazze vulneró la integridad sexual de seis mujeres con las que se había comprometido a realizarles un tratamiento médico vinculado a problemas de várices. Abusó de las víctimas luego de aplicarles inyecciones en las piernas, en el marco de sesiones de escleroterapia”, señaló en el fiscal Juan Sebastián Maricha, al comentar el fallo condenatorio.

Tras la audiencia, en la que se conoció el sentido de la decisión, el médico respondió preguntas de los periodistas, se defendió y rechazó las acusaciones.

“Soy inocente. Vine a tocar intereses políticos y económicos importantes. Vine a molestar, a hacer medicina, a querer cambiar, a tener sueños, a tener ganas de hacer y lo voy a demostrar”, dijo.

Aseguró que la semana del juicio fue “puro relato y cero pruebas” y cuestionó al fiscal del caso (Juan Sebastián Marichal), tras sostener que “nunca tuvo objetividad” al considerar que “como Ministerio Público de la Acusación, una de las obligaciones que tiene es de investigar. No investigó, no me allanó mi consultorio”.

“Me han condenado en esta instancia y tengo mi agenda llena, hay cosa que no dan. La verdad que hoy comienza, y yo sabía que comenzaba recién hoy, una lucha. Tengo una hermosa familia y acá estoy, firme, y yo voy a ayudarlos a buscar la verdad”, señaló el pasado martes.

Familiares indicaron que los restos del médico serán sepultados en el cementerio local, mientras que con su muerte la acción penal cesa.