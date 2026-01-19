Niña sobrevive al accidente de trenes en España, pero perdió a sus padres, su hermano y su primo. Así es la desgarradora historia

La tragedia del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, Córdoba, en España, dejó una de sus historias más devastadoras en la familia Zamorano Álvarez, oriunda de Punta Umbría, en la provincia de Huelva. Cinco de sus integrantes viajaban a bordo del tren Alvia que colisionó con un convoy de alta velocidad y regresaban a casa tras pasar unos días en Madrid. Cuatro de ellos murieron en el siniestro; solo una niña de seis años logró sobrevivir.

El alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández, confirmó este martes el fallecimiento del padre, la madre, el hijo menor y un primo de 23 años que también formaba parte del viaje familiar. Según explicó, la familia había viajado a la capital española como regalo de Reyes para los niños, con visitas al musical El Rey León y al estadio Santiago Bernabéu.

Tragedia en España: chocan dos trenes de alta velocidad y producen decenas de muertos

La única sobreviviente del núcleo familiar es la hija menor del matrimonio, quien fue rescatada prácticamente ilesa del choque. La niña pasó varias horas bajo custodia de una agente de la Guardia Civil hasta que pudo reencontrarse con su abuela. De acuerdo con las autoridades locales, solo requirió tres puntos de sutura en la cabeza y se encuentra fuera de peligro. Actualmente permanece en un hotel de Córdoba junto a su familiar, mientras recibe acompañamiento.

Modelos de los trenes estrellados en Córdoba. Foto: AFP

Durante las horas posteriores al accidente, la incertidumbre marcó la búsqueda de los Zamorano Álvarez. Imágenes difundidas en redes sociales del menor junto a su primo en el estadio del Real Madrid, así como fotografías de la madre, Cristina Álvarez, circularon ampliamente mientras familiares y allegados intentaban obtener información oficial sobre su paradero.

Accidente de tren en España: las lágrimas de Ana, su hermana embarazada perdió a su perro y ella lo busca desesperada

Juan Barroso, primo de Pepe Zamorano, el padre fallecido, denunció públicamente la falta de información recibida por parte de las autoridades sanitarias y judiciales. Desde las inmediaciones del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, aseguró que recorrió varios centros médicos de Jaén, Úbeda y Córdoba sin lograr respuestas claras.

Accidente de trenes en Adamuz, España Foto: Guardia Civil Española

“Nos están mareando”, afirmó en declaraciones al programa En boca de todos, al tiempo que expresó su frustración por no ser considerado familiar directo a la hora de recibir datos oficiales.

Accidente de tren en España: las lágrimas de Ana; su hermana embarazada perdió a su perro y ella lo busca desesperada

Barroso confirmó que la menor había salido por sus propios medios del tren tras el impacto y reiteró que su estado de salud es estable. La confirmación del fallecimiento de los otros cuatro miembros puso fin a horas de angustia para la familia y el municipio de Punta Umbría, que ha declarado su consternación por una tragedia que ha conmocionado a toda la localidad.