“Nunca nos subordinamos”: Sheinbaum responde a advertencia de ataque en tierra por parte de Estados Unidos

Donald Trump reveló en una entrevista con ‘The NY Post’ que está dispuesto a ordenar ataques terrestres contra los cárteles del narcotráfico.

Redacción Mundo
25 de enero de 2026, 3:44 p. m.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, y Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, y Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Getty Images

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el país latinoamericano “nunca” se “subordina” a Estados Unidos, pero que están llevando a cabo trabajos de negociación con las autoridades estadounidenses

Las declaraciones llegan después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que los ataques a cárteles de la droga podrían afectar a “cualquier lugar”, incluido México.

“Nosotros negociamos, trabajamos con nuestros vecinos, pero nunca nos subordinamos”, dijo en una rueda de prensa la mandataria mexicana en la ciudad de Reynosa (fronteriza con Estados Unidos), un día más tarde de la reunión mantenida entre las autoridades de ambos países sobre seguridad.

Estas palabras llegan después de que el mandatario norteamericano haya sostenido en una entrevista con The New York Post que los ataques estadounidenses contra organizaciones del narcotráfico podrían ocurrir en “cualquier lugar”, incluyendo todo el territorio latinoamericano.

“Conocemos sus rutas. Lo sabemos todo sobre ellos. Conocemos sus hogares. Lo sabemos todo sobre ellos. Vamos a atacar a los cárteles”, dijo Trump.

Trump reveló el nombre del arma que usó el ejército para lograr la captura de Maduro; contó nuevos detalles

La presidenta mexicana dijo que su país “siempre va a ser un país libre, independiente y soberano”, remarcando el carácter “simbólico” de sus declaraciones por encontrarse en una zona fronteriza con Estados Unidos.

Las autoridades mexicanas han reivindicado en las últimas semanas la “soberanía” y la “independencia” de México ante la postura de Trump contra el narcotráfico, que ya ha supuesto un golpe a la soberanía de Venezuela con el bombardeo del país y la captura de Maduro, un ataque en territorio extranjero que no descarta en otros lugares.

Donald Trump y ejército de los Estados Unidos. Hoja de ruta 2026.
Donald Trump prometió atacar por tierra a los narcos. Foto: Getty Images

Reunión bilateral de seguridad

Representantes de los gobiernos de Estados Unidos y México mantuvieron este viernes, 23 de enero, una nueva reunión para tratar la seguridad de ambos territorios y avanzar en materia de coordinación.

“El día de ayer se celebró la tercera reunión del Grupo de Implementación de Seguridad entre México y Estados Unidos (GIS) (...), para dar seguimiento al trabajo conjunto en materia de seguridad bajo el Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley”, dice el comunicado emitido por el Ministerio de Exteriores mexicano.

El texto dice que el trabajo conjunto está “sustentado siempre en cuatro principios: el respeto a la soberanía e integridad territorial, la confianza y el respeto mutuos, la responsabilidad compartida y diferenciada, y la cooperación sin subordinación”.

Claudia Sheinbaum y Donald Trump
Claudia Sheinbaum y Donald Trump. Foto: Getty Images

Asimismo, México ha destacado que se han producido avances en el “intercambio de información aduanera” y el “entendimiento de las amenazas globales de los sistemas no tripulados”, así como resultados en “cooperación judicial”.

Ambos países han acordado compartir “más información” sobre los operativos de seguridad estadounidenses y aumentar el intercambio de “casos prioritarios” del país latinoamericano.

Con información de Europa Press*

