País vecino de Venezuela eleva la alerta militar a máximo nivel: oficiales de Defensa fueron llamados a sus bases

Miembros de las Fuerzas de Defensa de Trinidad y Tobago, país vecino de Venezuela, han sido puestos en alerta máxima justo cuando el Parlamento se dispone a debatir una prórroga del estado de emergencia.

La orden se dio en medio de informes de los medios internacionales sobre un inminente ataque terrestre del Ejército estadounidense contra objetivos venezolanos.

De esta manera, Trinidad y Tobago se encuentra en estado de alerta máxima (Postura de Estado Uno), y se ha ordenado a todo el personal del ejército que se presente en las cuatro bases militares de Cumuto, La Romaine, Chaguaramas y Long Circular en las próximas horas.

Fuerza de Defensa de Trinidad y Tobago. | Foto: fb/ttdefenceforce

Asimismo, los oficiales de la Guardia Costera recibieron una orden similar y se les indicó que se presentaran en sus bases de Staubles Bay, Galeota Point y el Complejo de Seguridad de Cedros, según múltiples fuentes militares y de inteligencia de alto nivel que hablaron con el Trinidad Express.

La noticia de la convocatoria inmediata a todos los soldados, marineros y oficiales de la guardia aérea en servicio activo para que se presenten en sus campamentos ha desencadenado una ola de rumores.

SEMANA pudo consultar a fuentes en Trinidad y Tobago que aseguraron que se espera una reunión informativa con altos mandos militares esta tarde.

La fuente confirmó a este medio que “no hay más información sobre qué motivó el aumento del nivel de alerta”.

“Se recomienda encarecidamente a todos que hagan todos los arreglos necesarios con sus familias y que realicen todos los preparativos personales necesarios para el confinamiento”, decía el mensaje publicado por Newsday citando a Trinidad Express.

Autoridad militar realiza entrenamientos en Trinidad y Tobago. | Foto: FB/ttdefenceforce

“Esto no es un simulacro. Todos los miembros deben confirmarlo y seguir las instrucciones correspondientes”, dice el texto.

Estados Unidos ha desplegado ocho buques de su Marina de guerra en el Caribe y enviado aviones de combate furtivos F-35 a Puerto Rico, mientras un grupo de ataque de portaaviones se dirige hacia la región.

Según informes en línea del Miami Herald y Bloomberg, que citan fuentes anónimas, la administración estadounidense liderada por Donald Trump se estaba preparando para llevar a cabo ataques contra instalaciones militares dentro de Venezuela.

Donald Trump y Nicolás Maduro. | Foto: AP / Adobe Stock

Estados Unidos inició a principios de septiembre una campaña de ataques contra embarcaciones supuestamente dedicadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, que ha dejado al menos 62 muertos y destruido 14 barcos y un semisumergible.

El gobierno de Trump presenta a las pequeñas embarcaciones como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos debido a las drogas que supuestamente transportan, pero expertos afirman que los ataques constituyen ejecuciones extrajudiciales, incluso si se trata de narcotraficantes probados.