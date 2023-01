Pasó 10 años en la cárcel, fue vendedor de perros calientes y hoy es el gran apoyo militar de Putin

El grupo Wagner, un grupo paramilitar de Rusia, afiliado tangencialmente al Ejército de ese país, ha sido el autor de buena parte de las recientes victorias de Moscú en Ucrania.

El creador del grupo Wagner es Yevgeny Prigozhin, un polémico empresario que no cuenta con la aprobación de los generales del ejército ruso, pero sí del presidente Vladimir Putin.

Yevgeny Prigozhin estuvo cerca de 10 años en la cárcel por robo. - Foto: REUTERS

¿Quién es el chef de Putin?

Yevgeny Prigozhin nació en Leningrado, ahora llamado San Petersburgo, en 1961. Es nueve años más joven que Vladimir Putin.

Su padre murió cuando él era joven; su madre trabajaba en un hospital. El joven Prigozhin fue enviado a una academia deportiva, pero su carrera como esquiador de fondo nunca se hizo realidad. Al contrario, sí se hizo real una incursión en la carrera delictiva.

Prigozhin estuvo preso por protagonizar, a la edad de 18 años, decenas de robos en San Petersburgo, en los que atacaba a sus víctimas con otros jóvenes, sin mayor consideración por la vida de los demás. Cuando Prigozhin ingresó a la cárcel aún existía la unión soviética. Diez años después, al salir en 1990, este estado federal de repúblicas socialistas ya estaba agonizando.

Prigozhin y la comida

Cuando Prigozhin salió de la cárcel inició una venta de perros calientes: “Ganábamos 1,000 dólares al mes, que en billetes de rublo era una montaña; mi madre apenas podía contarlo todo”, aseguró en una de las pocas entrevistas que ha dado, al portal Gorod 8/2, de acuerdo con lo que reporta el diario británico The Guardian.

Este hombre poco a poco fue adquiriendo participación en supermercados y en algún momento se convirtió en el dueño de un restaurante. Según The Guardian, este lugar funcionaba inicialmente con strippers para atraer clientes, pero cuando se corrió la voz de que la comida era excelente, las strippers fueron despedidas.

El restaurante se convirtió en el lugar al que acudían muchas celebridades y políticos. Hacia el año 2002, cuando Putin ya era presidente de Rusia, visitaba frecuentemente el restaurante en San Petersburgo, que era también la ciudad natal del mandatario.

Así nació el grupo Wagner

Así se forjó una relación que se fue extendiendo a la contratación de servicios de catering de Prigozhin al Kremlin. Cuando Rusia anexionó de forma ilegal a Crimea, en marzo de 2014, el Kremlin comenzó a buscar maneras para que las intervenciones militares rusas no fueran tan evidentes, frente a la comunidad internacional.

A pesar de la evidencia de la intervención de Rusia en Crimea, Putin negaba cualquier intervención de parte del ejército regular ruso y, al mismo tiempo, buscaba grupos que pudieran apoyar este tipo de trabajos militares, sin ganar protagonismo.

Así surgió el grupo Wagner, hoy comandado por Prigozhin. Un asesor del Ministerio de Defensa ruso que habló con The Guardian, sin revelar su identidad, aseguró que al final había sido una propuesta del llamado “chef de Putin”: “Creo que Prigozhin se lo planteó a Putin y él estuvo de acuerdo, así es como funciona. Podría haber habido algunos asesores de GRU (Ejército ruso), pero al final este fue el proyecto de Prigozhin”.

El grupo Wagner hoy

Aunque el grupo legalmente no existe, porque en Rusia está prohibida la contratación de servicios militares, el grupo se ha adjudicado los recientemente avances de Rusia en la región ucraniana de Soledar.

Wargner ha sido descrito como una empresa militar privada, como una red de mercenarios, o un ejército privado de facto del Presidente Vladímir Putin.

Muchos de sus reclutamientos provienen de las prisiones, a donde presuntamente Prigozhin ha ido en decenas de ocasiones a escoger a los reclutados.

Muchos miembros del Grupo Wagner han sido reclutados en las cárceles. - Foto: via REUTERS

Las personas que han hablado sobre la forma de trabajar de los miembros del grupo Wagner, hablan de mercenarios despiadados que no siguen mayores protocolos a la hora de lograr sus objetivos.

“Es como esa película Guerra Mundial Z. Los zombies hacen la guerra. Es exactamente lo mismo. Caminan sobre los cadáveres de sus camaradas. Es realmente... interesante. Para mí, toman drogas. No es alcohol, es diferente. Porque no sienten miedo. No les importa que los maten. Solo se derrumban cuando no pueden caminar”, aseguró recientemente un soldado ucraniano al medio Radio Francia Internacional.