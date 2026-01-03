Mundo

“¿Plata o plomo?”: Elon Musk le responde con dureza a Gustavo Petro tras la captura de Nicolás Maduro. Estos son los detalles

El propietario de la red social X y uno de los hombres más ricos del mundo reaccionó a la captura del dictador venezolano y le envió un mensaje al presidente de Colombia.

Redacción Mundo
3 de enero de 2026, 8:39 p. m.
Nicolás Maduro, Elon Musk y Gustavo Petro.
Nicolás Maduro, Elon Musk y Gustavo Petro. Foto: AFP/AFP/Presidencia

Elon Musk, uno de los hombres más ricos del mundo, reaccionó este sábado a la captura del líder del régimen de Venezuela Nicolás Maduro y le envió un mensaje al presidente de Colombia, Gustavo Petro.

El magnate, en primera instancia, citó un mensaje de la Casa Blanca y dijo: “Felicitaciones, presidente Trump. Esta es una victoria para el mundo y un mensaje claro a los dictadores malvados de todo el mundo".

Elon Musk reaccionó a captura de Nicolás Maduro y le envió mensaje a Donald Trump: “Victoria para el mundo”

A través de su cuenta en X, de la cual es el propietario, Musk lanzó cortos mensajes celebrando lo ocurrido entre la noche del viernes y la madrugada del sábado en territorio venezolano y reposteó algunas publicaciones, que no tardaron en hacerse virales.

Entre esas publicaciones, el propietario de la red social X le envió una contundente respuesta al presidente de Colombia, Gustavo Petro, tras el operativo militar de Estados Unidos en Venezuela y la posterior captura del líder del régimen Nicolás Maduro.

¿Plata o plomo?”, escribió el magnate estadounidense frente a la publicación del jefe de Estado colombiano, en la que indicó que el país veía con ”profunda preocupación" lo que estaba ocurriendo en el vecino país.

Pocos minutos después de que el presidente Donald Trump anunciara la noticia, Petro, por medio de su cuenta de X, informó que se encontraba en un consejo de seguridad nacional.

El mandatario colombiano anunció que la Fuerza Pública de Colombia se iba a desplegar a la frontera con Venezuela y dejó en claro que por el momento no se llevará a cabo ninguna operación militar.

Además, en su publicación, precisó que su objetivo es convocar a una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. “El Gobierno de Colombia rechaza la agresión a la soberanía de Venezuela y de América Latina”, dijo.

Elon Musk habría lanzado predicción sobre el futuro de la humanidad y lo que se debe esperar de la IA en 2026

Petro señaló que Colombia adoptaba una posición orientada en la “preservación de la paz regional”, por lo que hizo un llamado a desescalar el conflicto y exhortó a todas las partes a abstenerse de acciones que profundicen la confrontación y a privilegiar el diálogo.

“El Gobierno nacional ha dispuesto medidas para proteger a la población civil, preservar la estabilidad en la frontera colombo venezolana y atender oportunamente eventuales necesidades humanitarias o migratorias, en coordinación con las autoridades locales y los organismos competentes”, dijo.

Finalmente, le pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores que mantenga canales diplomáticos abiertos con Estados Unidos y Venezuela, para buscar promover “espacios multilaterales y regionales pertinentes, iniciativas orientadas a la verificación objetiva de los hechos, y la preservación de la paz y la seguridad regional”.

