Elon Musk habría lanzado predicción sobre el futuro de la humanidad y lo que se debe esperar de la IA en 2026

La inteligencia artificial ha generado un amplio debate desde su incorporación progresiva en la vida cotidiana.

Redacción Tecnología
3 de enero de 2026, 2:31 p. m.
Elon Musk es uno de los magnates más importantes del momento.
Elon Musk es uno de los magnates más importantes del momento. Foto: AFP

La inteligencia artificial (IA) ha generado un gran debate desde que comenzó a integrarse poco a poco en la vida de las personas, transformando muchas de sus dinámicas y sirviendo tanto como herramienta como guía. Uno de sus principales beneficios es la simplificación de procesos: desde mejorar la eficiencia en el trabajo hasta facilitar tareas cotidianas, la IA ha cambiado la manera en que interactuamos con la tecnología y con nuestro entorno.

Sin embargo, a medida que esta tecnología avanza y gana fuerza, también crece entre los humanos el temor de que la IA llegue a reemplazar sus tareas. Esto ha motivado que expertos y grandes magnates, como Elon Musk, se pronuncien al respecto.

A lo largo de los años, Musk ha mostrado un profundo interés por la IA, reconociendo su potencial para transformar la sociedad, pero también advirtiendo sobre sus riesgos. Según lo publicado en varios medios internacionales, ya existen predicciones para 2026.

x
Musk ha mostrado un interés constante en la IA, destacando tanto su enorme potencial para transformar la sociedad. Foto: Getty Images

En una entrevista concedida hace dos años y citada por Business Insider, Elon Musk aseguró que la inteligencia artificial general (IAG), capaz de realizar cualquier tarea cognitiva mejor que el ser humano más inteligente, podría llegar a desarrollarse, como máximo, en 2026.

Los cinco avances que podrían transformar la ciencia y la tecnología en 2026: inteligencia artificial y exploración espacial

Este tipo de IA no se limitaría a tareas específicas, como redactar correos, sino que tendría la capacidad de resolver problemas desconocidos aplicando habilidades cognitivas generalizadas. No obstante, muchos expertos consideran que alcanzar una verdadera IAG aún podría estar a décadas, o incluso siglos, de distancia.

Es importante entender que las afirmaciones de Musk sobre la posibilidad de que la IA supere a los humanos son opiniones personales y proyecciones optimistas. Sus predicciones se basan en su experiencia con la tecnología y en la observación del rápido ritmo de desarrollo de la IA, pero no constituyen hechos garantizados ni conclusiones científicas definitivas.

Una visión a largo plazo plantea un mundo donde el empleo dejaría de ser central.
A medida que la IA avanza, surge un creciente miedo entre las personas a ser reemplazadas por esta tecnología en distintas áreas. Foto: Bloomberg via Getty Images

El progreso de la inteligencia artificial depende de múltiples factores, como los avances en hardware, la disponibilidad de datos, la regulación y las decisiones en investigación. Por ello, aunque las declaraciones de Musk generan debate y llaman la atención sobre el potencial de la IA, deben considerarse como una visión especulativa, no como una certeza absoluta.

