Jeff Bezos lanzó advertencia sobre la inteligencia artificial: estos son los empleos que estarían en riesgo de desaparecer

Jeff Bezos, creador de Amazon, nuevamente ha captado la atención pública por sus más recientes opiniones. En este escenario, surge un asunto que lo vincula indirectamente: de acuerdo con el informe 2025 del Foro Económico Mundial, a lo largo de esta década podrían surgir cerca de 170 millones de nuevos empleos, pero la inteligencia artificial también reemplazaría una cantidad comparable de trabajos.

Las áreas más afectadas serían los cargos administrativos, de oficina y los empleos de nivel inicial, lo que plantea desafíos significativos para la fuerza laboral global.

A este panorama se suma un informe de Bloomberg que señala que la inteligencia artificial tendría el potencial de asumir más del 50 % de las actividades que hoy desempeñan analistas de mercado y representantes comerciales. Además, el Foro Económico Mundial advierte que, al simplificar procesos y reducir las barreras de acceso a funciones antes especializadas, la IA podría poner en riesgo cerca de 50 millones de empleos únicamente en Estados Unidos.

¿Qué opina Jeff Bezos al respecto?

Ante la creciente preocupación de los trabajadores por el avance de estas tecnologías, intensificada desde la llegada de ChatGPT en 2023, el tema fue abordado por Jeff Bezos, fundador de Amazon, durante su participación en la Italian Tech Week 2025, un evento realizado en la ciudad de Turín.

“Solo hay un tipo de trabajador que la IA nunca podrá reemplazar: el que sabe inventar”, señaló el empresario, explicando que la inteligencia artificial no podrá sustituir a quienes poseen la habilidad de crear e innovar, ya que la invención es la base de todo desarrollo tecnológico.

En ese sentido, Bezos señaló que el verdadero avance surge de personas capaces de concebir ideas nuevas y atreverse a materializar lo que todavía no existe, una visión que —según explicó— fue determinante para que Amazon pasara de ser una modesta tienda digital de libros a convertirse en uno de los mayores referentes del comercio electrónico a nivel mundial.

“Si me pones frente a una pizarra, puedo proponer cien ideas en media hora”, añadió el creador de Amazon. Según explicó, esa forma de pensar es precisamente la que valora y prioriza en las personas que desean formar parte de sus empresas.

Durante las entrevistas laborales, Bezos acostumbra a solicitar a los aspirantes que detallen qué ideas, proyectos o soluciones han desarrollado a lo largo de su trayectoria profesional. Desde su perspectiva, las personas con una mentalidad innovadora son fundamentales para sostener la experimentación constante y asegurar que las organizaciones continúen evolucionando.

En este nuevo escenario, adquieren mayor relevancia la creatividad, la flexibilidad frente al cambio y la disposición para aprender, por encima de los diplomas universitarios o la experiencia acumulada.