Jeff Bezos lanzó advertencia sobre la inteligencia artificial: estos son los empleos que estarían en riesgo de desaparecer

Esto plantea desafíos significativos para la fuerza laboral global.

Redacción Tecnología
29 de diciembre de 2025, 8:39 p. m.
Jeff Bezos, creador de Amazon, nuevamente ha captado la atención pública por sus más recientes opiniones
Jeff Bezos, creador de Amazon, nuevamente ha captado la atención pública por sus más recientes opiniones

Jeff Bezos, creador de Amazon, nuevamente ha captado la atención pública por sus más recientes opiniones. En este escenario, surge un asunto que lo vincula indirectamente: de acuerdo con el informe 2025 del Foro Económico Mundial, a lo largo de esta década podrían surgir cerca de 170 millones de nuevos empleos, pero la inteligencia artificial también reemplazaría una cantidad comparable de trabajos.

La preocupante reflexión de Elon Musk sobre los videos cortos: “Dañan el cerebro de las personas”

Las áreas más afectadas serían los cargos administrativos, de oficina y los empleos de nivel inicial, lo que plantea desafíos significativos para la fuerza laboral global.

A este panorama se suma un informe de Bloomberg que señala que la inteligencia artificial tendría el potencial de asumir más del 50 % de las actividades que hoy desempeñan analistas de mercado y representantes comerciales. Además, el Foro Económico Mundial advierte que, al simplificar procesos y reducir las barreras de acceso a funciones antes especializadas, la IA podría poner en riesgo cerca de 50 millones de empleos únicamente en Estados Unidos.

El entonces director general de Amazon, Jeff Bezos, habla en la convención Amazon re:MARS en Las Vegas, el 6 de junio de 2019. Jeff Bezos ha vendido casi 12 millones de acciones de Amazon, valoradas en más de 2.000 millones de según una declaración ante las autoridades reguladoras de Estados Unidos.
El tema fue abordado por Jeff Bezos, fundador de Amazon, durante su participación en la Italian Tech Week 2025, un evento realizado en la ciudad de Turín.

¿Qué opina Jeff Bezos al respecto?

Ante la creciente preocupación de los trabajadores por el avance de estas tecnologías, intensificada desde la llegada de ChatGPT en 2023, el tema fue abordado por Jeff Bezos, fundador de Amazon, durante su participación en la Italian Tech Week 2025, un evento realizado en la ciudad de Turín.

Qué debe hacer si su celular está en el listado de teléfonos celulares que no tendrán WhatsApp en 2026

Los trucos efectivos para tomar fotos con su celular y capturar cada destino como un profesional

Expertos alertaron sobre los ataques con IA en 2025 que “pueden marcar el rumbo de la ciberseguridad en el próximo año”

¿Apagar o reiniciar el PC?: esta es la opción que recomiendan usar en casos de emergencia

¿Año nuevo, correo nuevo? El importante cambio que llega a partir del 1 de enero en Gmail

Adiós WhatsApp: la app dejará de funcionar en estos celulares a partir del 1 de enero

La forma segura y rápida para recuperar su cuenta de WhatsApp sin tener la SIM card

La inesperada reacción de Elon Musk al ver el éxito de su rival Blue Origin, de Jeff Bezos, en su misión a Marte

Jeff Bezos revela su fórmula para elegir empleados: la pregunta que pocos saben responder

¿Vale la pena estudiar en la Universidad? Jeff Bezos le responde a Zuckerberg y su opinión abre el debate

“Solo hay un tipo de trabajador que la IA nunca podrá reemplazar: el que sabe inventar”, señaló el empresario, explicando que la inteligencia artificial no podrá sustituir a quienes poseen la habilidad de crear e innovar, ya que la invención es la base de todo desarrollo tecnológico.

Estos son los trabajadores que estarían perdiendo sus empleos debido a la IA.
Estos son los trabajadores que estarían perdiendo sus empleos debido a la IA.

En ese sentido, Bezos señaló que el verdadero avance surge de personas capaces de concebir ideas nuevas y atreverse a materializar lo que todavía no existe, una visión que —según explicó— fue determinante para que Amazon pasara de ser una modesta tienda digital de libros a convertirse en uno de los mayores referentes del comercio electrónico a nivel mundial.

“Si me pones frente a una pizarra, puedo proponer cien ideas en media hora”, añadió el creador de Amazon. Según explicó, esa forma de pensar es precisamente la que valora y prioriza en las personas que desean formar parte de sus empresas.

Desmantelan fábrica que ensamblaba cientos de teléfonos Samsung falsos con piezas chinas: esto se conoció

Durante las entrevistas laborales, Bezos acostumbra a solicitar a los aspirantes que detallen qué ideas, proyectos o soluciones han desarrollado a lo largo de su trayectoria profesional. Desde su perspectiva, las personas con una mentalidad innovadora son fundamentales para sostener la experimentación constante y asegurar que las organizaciones continúen evolucionando.

En este nuevo escenario, adquieren mayor relevancia la creatividad, la flexibilidad frente al cambio y la disposición para aprender, por encima de los diplomas universitarios o la experiencia acumulada.

