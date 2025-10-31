Suscribirse

Mundo

¿Quién era Penélope, ‘la musa del crimen’, vinculada al Comando Vermelho? Murió abatida en medio del letal operativo en Río de Janeiro

La joven de 25 años conocida como ‘Japinha do CV’ o ‘musa del crimen’ y que contaba con más de 60.000 seguidores en redes sociales fue abatida durante el operativo.

Redacción Mundo
31 de octubre de 2025, 6:26 p. m.
El 28 de octubre de 2025, Río de Janeiro fue escenario del operativo policial más letal en su historia reciente: la Operación Contención, dirigida contra el grupo criminal Comando Vermelho.

La acción movilizó alrededor de 2.500 policías y militares, con participación de helicópteros, vehículos blindados, drones y 12 vehículos de demolición, para lograr entrar en la favelas Alemão y Penha, considerados territorios del narcotráfico.

Contexto: Río de Janeiro: qué es el Comando Vermelho, objetivo del operativo policial que dejó más de 130 muertos
Fotos de la semana 31 octubre
Este operativo, que fue resultado de más de un año y medio de investigaciones y 60 días de planificación, tuvo como objetivo principal capturar a los líderes del Comando Vermelho y frenar su expansión territorial en la ciudad.

El enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y los criminales fue feroz y violento, con el uso de armamento sofisticado por parte de ambos bandos, incluyendo drones por parte de los narcotraficantes para atacar a la policía.

Como resultado, al menos 121 personas perdieron la vida, entre ellas cuatro policías, según reportes oficiales. Sin embargo, la Defensoría Pública elevó la cifra a 132 muertos, lo que ha generado críticas y denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades y una posible masacre.

Contexto: Filas de muertos en Brasil tras redada policial: aumenta la cifra tras la operación más mortífera de la historia
Policías en Río de Janeiro en medio de operaciones contra grupos narcotraficantes.
Además, se reportaron más de 80 arrestos y múltiples heridos, tanto civiles como agentes de seguridad. Las comunidades afectadas denunciaron abandono estatal y dificultades para identificar a las víctimas, cuyo cuerpo fueron expuestos en las calles para que sus familiares pudieran encontrarlos.​​

¿Quién era Penélope ‘la musa del crimen?

Muere Penelope ‘la musa del crimen’, la influencer vinculada al Comando Vermelho en medio del letal operativo en Río de Janeiro
Penélope fue una influencer brasileña cuya historia está ligada íntimamente al Comando Vermelho. Conocida en redes sociales como ’Japinha do CV‘ o ‘la musa del crimen’, tenía 25 años y gozaba de una gran notoriedad por su doble rol de joven de favela y miembro activo del narcotráfico.

Proveniente de una zona vulnerable de Río, su cuenta de Instagram acumulaba más de 50.000 seguidores antes de ser eliminada, donde mostraba imágenes con armas, chalecos antibalas y drogas, lo que la convirtió en una figura pública entre la comunidad.

Contexto: Publican últimas palabras de un policía a su esposa antes de morir, tras operación letal contra narcos en Brasil
Muere Penelope ‘la musa del crimen’, la influencer vinculada al Comando Vermelho en medio del letal operativo en Río de Janeiro
Penélope no era solo una influencer, también era una integrante dentro del Comando Vermelho, ocupando funciones tácticas de alto riesgo, como proteger rutas de escape y puntos clave de distribución de droga en la ciudad.

De acuerdo con información compartida por CNN Brasil, la joven delincuente habría abierto fuego contra los agentes durante la incursión policial.

Un disparo de fusil la alcanzó en el rostro y su cuerpo fue hallado cerca de uno de los accesos a la comunidad. Imágenes y videos de su cadáver, con el uniforme camuflado y el chaleco, circularon ampliamente en redes sociales, lo que provocó la reacción de su familia.

