Reportan a ciudadanos de Estados Unidos entre heridos y fallecidos, tras interceptación en Cuba de una lancha señalada como “terrorista”

La isla aseguró que la embarcaciones estaba en aguas internacionales con fines “terroristas”.

Redacción Mundo
26 de febrero de 2026, 6:49 p. m.
Cuba informó sobre cuatro personas fallecidas en el operativo: una de ellas era estadounidense.
Cuba informó sobre cuatro personas fallecidas en el operativo: una de ellas era estadounidense. Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Dos de los pasajeros de la lancha interceptada en Cuba son estadounidenses, así declaró este jueves, 26 de febrero, a la AFP un alto funcionario de Estados Unidos. “Al menos dos personas (a bordo de la lancha) eran ciudadanos estadounidenses, una ha fallecido y la otra está herida”, precisó, y añadió que “el propietario de la embarcación declaró que esta había sido robada por un empleado”.

Una tercera persona tenía un visado y las demás “podrían ser residentes permanentes legales”, dijo la misma fuente, bajo anonimato.

Cuba denunció el miércoles, 25 de febrero, un intento de infiltración de hombres armados con “fines terroristas” tras un enfrentamiento en aguas territoriales con una lancha de matrícula estadounidense que dejó cuatro de los tripulantes muertos y seis heridos.

Cuba
Las autoridades cubanas confirmaron el operativo el miércoles, 25 de febrero. Foto: AFP

Este enfrentamiento supone un nuevo foco en las tensiones con Estados Unidos, agravadas desde la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro a comienzos de enero por fuerzas estadounidenses y la interrupción de los envíos de petróleo de Caracas a Cuba. El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, señaló que estaban recabando más información sobre lo ocurrido y que están preparados “para responder en consecuencia”.

Desde el regreso de Donald Trump, la Casa Blanca no oculta su deseo de ver un cambio de régimen en la isla de 9,6 millones de habitantes y aplica una política de máxima presión sobre La Habana. Según su administración, el país comunista, ubicado a solo 150 km de las costas de Florida, representa una “amenaza excepcional” para su seguridad nacional.

De acuerdo con un comunicado del Ministerio del Interior cubano, la lancha rápida neutralizada llevaba matrícula de Florida y “transportaba a 10 personas armadas”: “Según declaraciones preliminares de los detenidos, tenían intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas”, aseguró. En la lancha fueron hallados “fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de construcción artesanal (cócteles molotov), chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje”, asevera el boletín.

El incidente se produjo a una milla náutica del cayo Falcones, en la provincia de Villa Clara, en el centro de Cuba. Según el ministerio de Interior, un buque de guardacostas se acercó para pedir la identificación de la lancha, cuyos tripulantes abrieron fuego “contra los efectivos cubanos”. Los miembros del grupo son “cubanos residentes en Estados Unidos”, la mayoría “con un historial conocido de actividad delictiva y violenta”, señaló el ministerio.

Además, dos de los ocupantes de la lancha figuran en la lista de personas “sometidas a investigaciones penales” y son buscadas por “su implicación en la promoción, planificación, organización, financiamiento, apoyo o comisión” de “actos de terrorismo” en Cuba o en otros países, según nota.

El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, habla durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, en Múnich, Alemania.
El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Foto: AP

Las autoridades de la isla también reportaron la detención de otro cubano que había viajado antes desde Estados Unidos para facilitar la operación, quien confesó “sus acciones”. En el enfrentamiento también resultó herido el comandante de la embarcación cubana, informó el gobierno.

El incidente se produjo mientras el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, participa en una cumbre de jefes de gobierno de la Comunidad del Caribe en San Cristóbal y Nieves. “A medida que recopilemos más información, estaremos preparados para responder en consecuencia”, declaró el secretario de Estado durante una conferencia de prensa en Basaterre.

Con información de AFP.

