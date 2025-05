Revelan detalles inéditos del supuesto ovni que chocó con un avión militar en Estados Unidos

Un misterioso objeto volador no identificado (OVNI) colisionó con un avión de combate F-16 Viper sobre el cielo de Arizona, en Estados Unidos, en enero de 2023, causando daños significativos a su cabina y obligando a dejarlo en tierra temporalmente. El incidente, reportado por primera vez por el medio The War Zone, es apenas uno entre varios encuentros inusuales registrados en los campos de entrenamiento militar de la Fuerza Aérea en ese estado.

Según documentos obtenidos de la Administración Federal de Aviación (FAA), el objeto era un sistema aéreo no tripulado (UAS, por sus siglas en inglés) de color naranja y blanco, una categoría que incluye drones. El impacto afectó la “burbuja” transparente sobre la cabeza del piloto, una parte crítica del diseño del F-16, una aeronave valorada en más de 63 millones de dólares.

Al día siguiente del choque, se registraron tres avistamientos adicionales de UAS en la misma región, lo que ha despertado preocupación entre autoridades militares y expertos en seguridad nacional. The War Zone destaca que los objetos detectados suelen volar en grupos de hasta ocho, a grandes altitudes y en zonas cercanas o dentro de espacios reservados para el entrenamiento aéreo de combate.

Avión F-16, uno igual al que chocó el ovni. | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

La FAA explicó en un comunicado a The New York Post que documenta todos los avistamientos de fenómenos aéreos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés) reportados por pilotos a los centros de control aéreo. Si hay datos complementarios, como los del radar, se comparten con la Oficina de Resolución de Anomalías de Todo Dominio (AARO), adscrita al Departamento de Defensa.