Temor por tensión violenta en la frontera entre Kosovo y Serbia

Desde este fin de semana se endureció la tensión en la frontera de Kosovo y Serbia, el gobierno kosovar informó que se habían desatado disparos en esta región, luego de que se cerraran los pasos fronterizos de Brnjak y Jarinje, según recogen medios locales.

Al parecer, este domingo 31 de julio se habría abierto el fuego por parte de la policía de Kosovo en los cruces fronterizos mencionados, esto luego de que hombres armados comenzaran a disparar a las autoridades, mientras que un grupo de personas pertenecientes a una minoría étnica de Serbio bloquearan la frontera.

Sin embargo, el gobierno de Serbia negó las acusaciones y el enfrentamiento. Lo que causó que se aumentara la tensión entre los dos países, al punto que la Otan emitió una declaración pública en la que afirma que está dispuesta a intervenir si es que se inicia un conflicto mayor entre las naciones vecinas.

“La misión de la KFOR (Kosovo Force) dirigida por la OTAN está vigilando de cerca y está preparada para intervenir si la estabilidad se ve comprometida, de acuerdo con su mandato, procedente de la Resolución 1244 de 1999 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas... Nuestra misión de la OTAN está totalmente enfocada en el implemento diario del mandato de las Naciones Unidas para asegurar un clima de seguridad y libertad de movimiento de todas las personas de Kosovo”, aseguró la alianza atlántica en una misiva.

Al respecto de los combates entre la frontera, la Otan insistió en el diálogo, la paz y la seguridad entre naciones vecinas, además de reafirmar la necesidad de tener un “futuro mejor” en la región de los Balcanes, por lo que se deberían acatar los derechos humanos.

“Es fundamental para la paz y la seguridad regionales. No habrá perspectivas reales de un futuro mejor en los Balcanes si no se respetan plenamente los derechos humanos y los valores democráticos, el Estado de Derecho, las reformas internas y las relaciones de buena vecindad. El diálogo constructivo es clave para la estabilidad regional”, se indicó en el documento de la alianza atlántica.

Al parecer, el conflicto entre ambos países habría iniciado justo un día antes de que comenzara a regir la ley de Kosovo que prohíbe los documentos de identidad serbios en su territorio, así como cualquier tipo de matrícula del país vecino. Así entonces quienes quieran entrar y permanecer en Kosovo, entonces recibirían un documento temporal por parte de ese gobierno en el que se les permite la estancia por un tiempo no mayor a 90 días.

Así mismo, la ley emitida prohíbe las matrículas de carros que no estén registradas en Kosovo, por lo que todas aquellas que sean de Serbia debían ser cambiadas por placas nacionales entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre, de lo contrario no se permitiría el ingreso o movilidad de los carros que no cumplan con lo demandado por el gobierno nacional.

Las confrontaciones entre Kosovo y Serbia llevan muchos años, y aunque Pristina ya ha sido reconocida por más de 100 países, su propio vecino no lo ha hecho. Así entonces, en varias ciudades cercanas a pasos fronterizos, este domingo se levantaron barricadas y se generaron disturbios con protestas en contra de la normativa que entraría en vigor este lunes 1 de agosto.