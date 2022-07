Desde el inicio de la guerra en Ucrania, Blinken y Lavrov tuvieron su primera conversación

Los jefes diplomáticos de Estados Unidos y Rusia hablaron este viernes por primera vez desde el comienzo de la guerra en Ucrania, una conversación que Antony Blinken calificó de “franca”, sobre todo en lo relativo a los estadounidenses que detuvo Moscú.

El secretario de Estado estadounidense anunció el miércoles que tenía la intención de ponerse en contacto con su homólogo ruso Serguéi Lavrov para hablar de una oferta de Estados Unidos para obtener la liberación de la jugadora de baloncesto Brittney Griner y al exsoldado Paul Whelan.

Podría tratarse de un canje por Viktor Bout, un traficante de armas ruso encarcelado en Estados Unidos.

“Tuvimos una conversación franca y directa. Presioné al Kremlin para que aceptara la propuesta sustancial que presentamos”, dijo Blinken durante una rueda de prensa refiriéndose a Whelan y Griner. No detalló qué le respondió Lavrov.

“No puedo darle una valoración de si creo que las cosas son más o menos probables”. “Pero era importante que lo escuchara directamente a través de mí”, dijo Blinken.

Griner, estrella internacional del baloncesto, está detenida desde febrero en Rusia. Fue arrestada en posesión de un líquido para vaporizar cannabis.

Por su parte Paul, exdirector de seguridad de una empresa de autopartes, encarcelado desde 2018, sigue clamando su inocencia tras ser condenado a 16 años de prisión en Rusia por espionaje.

Lavrov señaló que “en cuanto a un posible canje de prisioneros rusos y estadounidenses, la parte rusa insistió en volver a un régimen de diálogo profesional, libre de especulaciones mediáticas, en el marco de una diplomacia discreta”.

El diplomático ruso también criticó la ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania. “Solo prolonga la agonía del régimen de Kiev, extendiendo el conflicto y sus víctimas”.

“Era muy importante que los rusos escucharan directamente de nosotros que eso no se aceptará, y no solo no se aceptará, sino que resultará en costos significativos adicionales que se impondrán a Rusia si sigue adelante”, dijo Blinken.

Según el secretario de Estado, Rusia prepara “referéndums fraudulentos” para tratar de “demostrar falsamente que la gente en estas partes de Ucrania de alguna manera quiere convertirse en parte de Rusia”.

El diplomático estadounidense afirma que también pidió que Rusia cumpla con un acuerdo negociado por Turquía para la exportación de cereales ucranianos.

La última conversación entre los dos diplomáticos fue el 15 de febrero, cuando Blinken le advirtió a Rusia de las consecuencias de una invasión a Ucrania, la cual comenzó pocos días después.

El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, dijo que Blinken no tenía previsto reunirse con Lavrov la próxima semana, cuando ambos se encuentren en Camboya para una reunión del Sudeste Asiático.

El ultimo encuentro personal entre el jefe de la diplomacia de Estados Unidos Antony Blinken y su homólogo de Rusia, Serguéi Lavrov, fue el 21 de enero de este año.

Rusia dice que está dispuesto a negociar la paz con Ucrania

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha señalado en rueda de prensa que Moscú nunca ha negado las negociaciones con Ucrania después de que el proceso se haya paralizado tras el cruce de acusaciones de ambas partes.

Según el titular de Exteriores ruso, Occidente -Estados Unidos, Gran Bretaña y varios países europeos- prohibieron a Kiev negociar con Rusia sobre la base de los acuerdos alcanzados en marzo, tal y como ha recogido la agencia de noticias TASS.

Iryna Shulimova, de 59 años, llora al ver la destrucción de varios edificios de apartamentos por un cohete ruso, el domingo 10 de julio de 2022, en Chasiv Yar, región de Donetsk, en el este de Ucrania. Foto: AP/Nariman El-Mofty. - Foto: Foto: AP/Nariman El-Mofty.

“Dije en una entrevista hace unos días que Rusia no tiene prejuicios contra las negociaciones con Ucrania. Inmediatamente, incluso pasaron algunas horas, cuando el portavoz del Departamento de Estado (Ned Price) dijo que Estados Unidos cree que ahora no es el momento para Ucrania para llevar a cabo conversaciones con Rusia”, explicó Lavrov.

*Con información de AFP y Europa Press