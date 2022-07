“Rusia iba a derrumbarse de todos modos”: exbanquero se despacha contra Vladimir Putin

La invasión de Rusia a Ucrania no ha parado y día a día se conocen nuevos detalles de los enfrentamientos. Esta vez, ha llamado la atención del mundo las declaraciones de Sergei Pugachev, un exbanquero que participó activamente en la campaña presidencial de Vladimir Putin, en su primer mandato.

Y es que el ruso jugó un papel determinante para que Putin pudiese llegar al poder en el año 2000, pero desde 2011 decidió irse de su país, ya que, según varios medios de comunicación, Moscú le quitó una fortuna de 15 mil millones de dólares.

Recientemente en entrevista con el diario español El Independiente, el ruso se despachó en contra del presidente de Rusia al recordar un encuentro que tuvo con su homólogo en Ámsterdam, en el 2014, y dijo que Putin “se mostró muy cercano, como un viejo amigo. Me cogía el brazo. Me preguntó por cómo estaba y me dijo que me echaba de menos”.

“Había escuchado que tenía problemas (la expropiación) y quería ayudar a resolverlos. Me resultó chocante. ‘No tienes que preocuparte. Vuelve a Rusia y te devolveré tu dinero’. Luego, uno de sus asistentes me entregó un papel para que escribiera los problemas que tenía”, señaló.

Pugachev aseguró que “Putin es un mentiroso patológico. Miente sin ninguna razón. Lo hizo conmigo y lo ha vuelto a hacer ahora en Ucrania. Las bombas caen sobre objetivos civiles, pero, en cambio, Putin dice que no atacan civiles”.

Los miembros del servicio de las tropas prorrusas hacen guardia en una carretera antes de la esperada evacuación de los soldados ucranianos heridos de la acería sitiada Azovstal en el curso del conflicto entre Ucrania y Rusia en Mariupol, Ucrania. Foto REUTERS/Alexander Ermochenko - Foto: REUTERS

“Para Putin, se trata de un asunto personal, más allá del Gobierno o el parlamento. Por aquel entonces es probable que no tuviera planes de ocupar o atacar Ucrania, pero él lo ve todo como si fuera blanco y negro. En un lado están Estados Unidos y la Unión Europa, a la que considera un apéndice de Washington, y en el otro Rusia, con la concepción de la URSS y su influencia sobre los países que nacieron en la era post-soviética”, expresó.

“Siento gratitud por el pueblo ucraniano, porque están sacrificando sus vidas para destruir el mito de que Rusia es un ‘gran país’. Los rusos pensaron que iban a conquistar Ucrania en 48 horas y no ha sido así. Personalmente, creo que Ucrania ganará la guerra y espero que la UE no tenga la tentación de reclamarle a Kiev que haga concesiones territoriales para acabar rápidamente con el conflicto”, continuó diciendo.

Rusia Presidente Vladimir Putin (Photo by Sergei SAVOSTYANOV / SPUTNIK / AFP) - Foto: AFP

Asegura que cuando en 2011 tomó la decisión de irse de su país, “Rusia estaba gobernada ya por la cleptomanía, ya no había posibilidades de hacer negocios en el futuro gracias a la corrupción masiva que había. Hoy, el sistema es como una cooperativa en manos de Putin y sus más cercanos. Es como regresar a la revolución de 1917 y establecer que ese sistema es el que el país necesita”.

Entre tanto, al referirse al gobierno de Rusia, el magnate expresó que “iba a derrumbarse de todos modos, pero la guerra lo ha acelerado todo y el mundo está siendo testigo. Rusia acabará desintegrándose en regiones autónomas más pequeñas como Chechenia, Tatarstan o Dagestan. Y no sería necesariamente el peor escenario. El imperio romano también cayó y hoy disfrutamos de Italia”.

Pugachev también habló sobre el estado de salud del jefe de Estado, refiriéndose puntualmente respecto al deterioro en su apariencia, pues aseguró que lo trató “mucho durante 30 años y es obvio que veo algunos cambios en su forma de caminar y comportarse. Lo evidente es que no está en su mejor estado”.

Asimismo, afirmó que Putin “era alguien que se cuidaba mucho; que solía nadar durante cuatro horas al día; luego recibía masajes y le hacían la manicura y la pedicura. Tiene solo 69 años y parece que ha cumplido los 90 años. Así que, teniendo en cuenta todo el dinero y los recursos de los que dispone, es probable que esté muy enfermo. Hasta la gente que ha trabajado toda su vida en una mina tiene mejor aspecto”.

“En cierto sentido hablar en este contexto de Putin personalmente no tiene ya mucho sentido o no es realmente interesante, porque técnicamente Putin es una persona ya anciana y enferma que tal vez no toma ninguna decisión”, agregó.

Por ser una noticia de interés mundial, todo el contenido sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania será de libre acceso para nuestros lectores en todas las plataformas digitales de SEMANA.