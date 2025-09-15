Suscribirse

Trump firma decreto para enviar a la Guardia Nacional a esta ciudad de EE. UU.

El presidente desplegará por tercera vez a la fuerza militar dentro del país.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

15 de septiembre de 2025, 10:33 p. m.
Donald Trump firmó un decreto para usar el centro de detención militar de Guantánamo para la detención de migrantes irregulares.
Donald Trump firmó un decreto para desplegar a la Guardia Nacional en una ciudad del estado de Tennessee . | Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes 15 de septiembre un decreto para enviar tropas de la Guardia Nacional a la ciudad de Memphis, Tennessee, como parte de su lucha contra la criminalidad en grandes ciudades del país “gobernadas por la oposición demócrata”.

El mandatario republicano dijo que la fuerza operativa será una “réplica” de la destinada a la capital Washington en agosto.

La presencia de la Guardia Nacional en Los Ángeles, California fue una de las decisiones más polémicas del gobierno Trump. | Foto: MediaNews Group via Getty Images

La operación “incluirá a la Guardia Nacional, así como al FBI”, la agencia antidrogas DEA, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y otras agencias federales, declaró Trump a periodistas durante la ceremonia de firma del decreto en el Despacho Oval.

Esto es “muy importante debido a la delincuencia que está ocurriendo”, señaló. Y agregó: “Probablemente, seguiremos con Chicago después”.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, dijo durante la ceremonia que las agencias federales aplicarán el modelo “altamente exitoso” de Washington para “hacer que Memphis sea segura otra vez”.

Contexto: La administración Trump recorta fondos para el tratamiento de un virus que impacta cientos de países; podría afectar millones de vidas

Hasta ahora, Trump implementó su ofensiva contra la delincuencia y la inmigración irregular en “ciudades gobernadas por demócratas”.

Memphis, una ciudad con mayoría de población negra en el estado de Tennessee (sur), tiene un alcalde demócrata, mientras que el gobernador estatal es republicano.

Tras los despliegues de tropas y redadas de deportación en Washington y Los Ángeles, el gobierno de Trump lanzó la semana pasada una operación de control migratorio en Chicago.

EE.UU.
El despliegue de la Guardia Nacional en la capital del país no tuvo mayor oposición debido al sistema de gobierno en el territorio. | Foto: Getty Images

Trump ha amenazado repetidamente con enviar tropas de la Guardia Nacional a la ciudad, lo cual lo enfrentó al gobernador del estado de Illinois, el demócrata JB Pritzker, en publicaciones en redes sociales.

Memphis se convierte de esta forma en la segunda ciudad de Estados Unidos en la que se despliega la Guardia Nacional con el fin de fortalecer la seguridad local.

La primera en la que se desplegó la fuerza militar fue en Los Ángeles, dicha movilización se hizo con el fin de controlar las protestas que se presentaron en la ciudad en contra de las redadas migratorias.

Contexto: Todo lo que se sabe sobre la segunda visita de Donald Trump al Reino Unido: La familia real “tirará la casa por la ventana”

Mientras que el despliegue realizado en Washington sí fue con intenciones de mejorar la seguridad de la capital del país, por lo que obedece más los lineamientos del reciente anuncio.

Estas medidas son parte del plan de gobierno del presidente Donald Trump, el cual asumió el poder nuevamente con la bandera de fortalecer la seguridad nacional e instaurar una nueva política de inmigración.

*Realizado con un informe de AFP*

