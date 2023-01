Video | En pleno cumpleaños, un pastel explotó por confundir las velas con volcanes

La celebración de un cumpleaños suele ser motivo para que familia y amigos se reúnan con el fin de acompañar a esa persona especial en su día. El pastel es otro de los símbolos de celebración que no pueden faltar, comer un trozo de biscocho en medio de la conversación sin duda hace que la reunión sea amena.

Sin embargo, una reunión de cumpleaños que aparentemente transcurría con normalidad se salió de control en cuestión de segundos debido a la confusión de los organizadores del evento.

El video que se hizo viral muestra a un hombre que se encontraba rodeado de familiares y amigos quienes le estaban celebrando su cumpleaños. Mientras que le cantaban una canción alusiva su día, su pareja lo acompañaba frente al pastel.

Luego del canto tradicional, uno de los invitados toma un encendedor para proceder a prender las “velas volcán” y así el homenajeado pueda pedir sus deseos.

Pero la sorpresa llega cuando comienza a soplar y las velas empiezan a emitir humo excesivo, luego chispas. Esto de debe a que no se trataban de unas “vela volcán” comunes, sino unos tradicionales cohetes de pólvora que se encontraban anclados al pastel.

Inmediatamente todo explotó, el pastel y la decoración volaron por los aires, inicialmente se sintieron momentos de tensión, pero luego el hecho generó risas en todos los asistentes, quienes no creían lo que acababa de ocurrir.

El video fue compartido en Tiktok por @edittakery, una de las asistentes a la reunión, quien tituló su video de la siguiente manera:

“Cómo cuando tus tíos no saben diferenciar entre una vela volcán y un cohete... Te encontraré vendedor ambulante”, señaló Editta.

La confusión generó diversos comentarios, en su mayoría expresando lo divertido que fue el episodio, aunque pudo haber pasado a mayores. La misma testigo del hecho respondió uno de los comentarios asegurando que todos los invitados se encontraban bien.

“Yo esperando ver la torta en pedacitos 😅”; “Y cerca la cara a soplar la vela, pudo ser fatal, gracias a Dios no le paso nada”; “¡¡No!!! No puedo de parar de reírme!!!! 🤣😂🤣😂🤣”; “al inicio solo leyendo el enunciado 😂😂😂😂😂, pero al rato 😳😳😳 asustada esperando que no les haya pasado nada”, fueron algunos de los comentarios hechos a la publicación.

Joven con marcas de acné denunció censura de TikTok

TikTok, junto a otras redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter, es uno de los espacios más frecuentados tanto por jóvenes como adultos. Su instantaneidad y ‘dinamismo’ en los contenidos que se comparten la convierten en una de las redes predilectas y que solo en su cuenta tiene casi 67 millones de seguidores.

Episodios de humor, consejos de psicólogos, denuncias y storytimes, tanto de artistas como de usuarios en teoría “anónimos”, suelen inundar a diario TikTok. Pese al posicionamiento que ha logrado, una joven no tuvo una grata experiencia y contó su caso como prueba de que no todo es ‘perfecto’.

Eva Grant es una británica que emplea su cuenta para hablar sobre el cuidado de la piel; en su caso, sufre de acné quístico. Según denunció, la red le suspendió su usuario por publicar “contenido espantoso”, una decisión que asegura no le afectó en lo personal, pero aun así expuso la situación y la presión llevó a que luego se la restablecieran.

Grant comentó que para TikTok se habían incumplido las reglas. “No quedaba estético (...) No les quedaba bien por mi piel, porque era un contenido espantoso”, le contó a BBC Radio York. La británica creó al día siguiente otro usuario y recibió el apoyo de sus seguidores, quienes condenaron la justificación entregada por esa plataforma.

Presión en internet

“Donde puede haber acné, no siempre parece que haya un final, pero no significa que no haya. No deberías tener miedo de ser tu yo auténtico, eres hermosa por dentro y por fuera. No dejes que otros te quiten la corona”, dijo en uno de sus videos. También agradeció el apoyo que recibió en los últimos días hasta llevar a que TikTok le regresara su cuenta.

Varios internautas le expresaron su apoyo y rechazaron los actos de discriminación. “La realidad a veces es ‘espantosa’. Eres hermosa y como ‘exvíctima’ de acné, este apesta, pero no te define. Buena suerte y mantente positiva”; “Me alegra que hayas hablado (...) Es bueno que los adolescentes empoderados no tengan que verse como un filtro 24 / 7″, se lee entre los comentarios.

Una vez se viralizó su historia, TikTok respondió y aseveró que su propósito era ser un lugar en el que la gente encontrara formas de expresarse. La empresa no “toma todas las decisiones de moderación correctas” (...) Estamos abiertos al hecho de que no acertamos en todas las decisiones y hemos restablecido la cuenta de Eva (...) Esperamos que ella continúe usando TikTok para ofrecer aliento y consejos a otros, y para compartir su historia”, le dijo un portavoz a BBC.