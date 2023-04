“Zelenski no puede tampoco quererlo todo”: Lula da silva sugiere que Ucrania debe ceder territorio a Rusia

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, aprovechó su posición para sugerir que Ucrania podría tener que ceder el territorio de la península de Crimea y negociar con Moscú para facilitar un entendimiento que ponga fin a la guerra en curso tras la invasión rusa.

“Putin no puede quedarse con el territorio de Ucrania. Tal vez se discuta Crimea. Pero lo que invadió de nuevo, tiene que repensarlo. Zelenski no puede tampoco quererlo todo”, aseguró el mandatario izquierdista, durante un encuentro con periodistas en el Palacio presidencial del Planalto, en Brasilia, haciendo referencia a un posible arreglo de la guerra en Europa.

El presidente brasileño sigue pidiendo la creación de un grupo de negociación para encontrar la paz en Ucrania. - Foto: AP Photo/Eraldo Peres

“El mundo necesita tranquilidad (...) Necesitamos encontrar una solución (a la guerra)”, agregó Lula, afirmando que tras más de un año de guerra, el mundo necesitaría volver a la normalidad, así como garantizar la paz en los territorios que han sido masacrados en medio del conflicto.

Es de recordar que, el presidente de Brasil viajará el martes a China, con una agenda de Estado que tendrá como uno de sus objetivos principales discutir propuestas de paz en Ucrania con su homólogo, Xi Jinping, mismo punto que se ha discutido en Pekín con los últimos mandatarios que han visitado el país asiático.

Lula, que inició su tercer mandato en enero, busca posicionar a Brasil como facilitador de un diálogo multinacional sobre Ucrania. Por lo que, ha propuesto crear un grupo de países que intermedien entre las naciones en guerra, aunque todavía sin éxito. El mandatario se mostró el jueves “confiado” de que a su regreso de Pekín ese grupo “estará creado”.

Celso Amorim, principal asesor de Lula para asuntos internacionales, se reunió con Putin el 25 de marzo en la capital rusa, y dialogaron sobre la posibilidad de abrir una negociación de paz con Ucrania. “Decir que las puertas están abiertas (para la negociación de paz) sería una exageración, pero afirmar que están cerradas tampoco es verdad”, dijo Amorim, canciller durante los primeros gobiernos de Lula (2003-2010), luego del encuentro.

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, envió fuertes palabras al gobierno de Rusia - Foto: Getty Images / Bloomberg

Rusia rechaza la mediación de China en conflicto

El Kremlin descartó la posibilidad de que China medie para detener los combates en Ucrania, tras la insistencia del país asiático, que incluso emitió un documento en el que planeaba una estrategia para poner fin a la guerra. Entretanto, Rusia, que ha registrado varios reveses en los últimos meses, indicó que no tiene más opción que continuar con su ofensiva.

“Claro que China dispone de un potencial formidable y eficaz en cuanto a sus servicios de mediación”, comenzó diciendo a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, indicando que no despreciaban las intenciones de Pekín, pero tendrían otro plan en desarrollo.

“Pero la situación con Ucrania es compleja, por el momento no hay una perspectiva de una solución política. Y, por el momento, no tenemos otra solución que seguir con la operación especial”, agregó utilizando la expresión que las autoridades rusas usan para describir la ofensiva en Ucrania y remarcando que no esperan dejar la ofensiva bélica a un lado.

Estas declaraciones coinciden con el viaje del presidente francés, Emmanuel Macron, a Pekín, con la ofensiva en Ucrania en la agenda. Incluso, Peskov fue interrogado sobre la posibilidad de una mediación china, después de que Macron dijera en Pekín al líder chino, Xi Jinping, que cuenta con su país para “hacer entrar a Rusia en razón”.

Volodímir Zelenski saluda a un miembro de las fuerzas militares de Ucrania en el aniversario de la masacre de Bucha - Foto: Getty Images / Bloomberg

Xi visitó Moscú el mes pasado y durante su visita el líder chino y el mandatario ruso mostraron un frente unido ante Occidente, reforzando su alianza y afirmando que el Pekín estaba apoyando a Rusia en medio de la invasión.

Es de recordar que china esbozó un plan de paz para Ucrania, pero la propuesta es vaga y fue desestimada por Estados Unidos, que afirmó que abre una vía para que Rusia conserve territorios anexados, lo que claramente fue rechazado por múltiples naciones a nivel mundial, entre ellas Kiev.

*Con información de AFP.