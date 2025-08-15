Alaska, lugar del encuentro entre Trump y Putin: su historia y la razón por la cual los vuelos pasan por allí para “cortar camino”

Alaska, que acoge el viernes una cumbre entre los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin, estuvo bajo control ruso antes de ser vendida a Estados Unidos en el siglo XIX.

Pese al paso del tiempo la influencia rusa sigue presente en este estado ártico estadounidense.

Excolonia rusa

Cuando el explorador danés Vitus Bering navegó por primera vez por el estrecho que separa Asia de América en 1728, lo hacía en una expedición para la Rusia zarista.

El descubrimiento de lo que hoy se conoce como el estrecho de Bering reveló la existencia de Alaska al oeste. Los pueblos indígenas llevaban viviendo allí miles de años.

La expedición de Bering dio inicio a un siglo de caza de focas en Rusia, con la primera colonia establecida en la isla Kodiak, al sur del país.

En 1799, el zar Pablo I fundó la compañía ruso-estadounidense para organizar el comercio de pieles. Sobreexplotadas, las poblaciones de focas y nutrias marinas colapsaron, y con ellas las economías de los colonos.

ANCHORAGE, ALASKA - 15 DE AGOSTO: Una vista desde el Air Force One mientras el presidente estadounidense Donald Trump se prepara para aterrizar en la Base Conjunta Elmendorf Richardson el 15 de agosto de 2025 en Anchorage, Alaska | Foto: Getty Images via AFP

En 1867, Moscú vendió el territorio a Washington por 7,2 millones de dólares, una compra criticada en aquel momento. Alaska se convirtió en un estado estadounidense de pleno derecho en 1959.

Lengua e iglesias

La iglesia ortodoxa, establecida en Alaska desde la fundación de la Compañía ruso-estadounidense, sigue siendo uno de los principales legados rusos en el territorio.

Más de 35 iglesias históricas, algunas con las cúpulas típicas de la arquitectura ortodoxa, salpican la costa de Alaska, según una asociación que busca protegerlas.

La diócesis ortodoxa del estado afirma ser la más antigua de Norteamérica e incluso cuenta con un seminario en la isla Kodiak. Un dialecto derivado del ruso y mezclado con lenguas indígenas locales sobrevivió durante décadas en diversas comunidades, especialmente cerca de la importante ciudad de Anchorage, hasta que prácticamente desapareció.

ANCHORAGE, ALASKA – 15 DE AGOSTO: El presidente estadounidense Donald Trump (R) saluda al presidente ruso Vladimir Putin cuando llega a la base conjunta Elmendorf-Richardson el 15 de agosto de 2025 en Anchorage, Alaska | Foto: Getty Images via AFP

Pero cerca de los inmensos glaciares de la península de Kenai, aún se enseña ruso. La pequeña escuela rural de una comunidad ortodoxa conocida como “Viejos Creyentes”, nacida de un cisma del siglo XVII y establecida allí en la década de 1960, imparte clases de ruso a un centenar de estudiantes.

Vecinos

Los rusos “son nuestros vecinos de enfrente, incluso se puede ver Rusia desde una isla en Alaska”, declaró Sarah Palin en 2008, entonces gobernadora del estado y candidata a la vicepresidencia junto al republicano John McCain. De hecho, en el estrecho de Bering, dos islas se encuentran enfrentadas.

Diómedes Mayor, al oeste, es rusa, y Diómedes Menor, habitada por unas pocas decenas de personas, estadounidense. Las separan menos de 4 kilómetros.

Más al sur, dos rusos desembarcaron en octubre de 2022 en la isla San Lorenzo, a menos de 100 km de la costa rusa, para solicitar asilo en Estados Unidos y escapar de una movilización militar en apoyo a la guerra en Ucrania.

Durante años, el ejército estadounidense ha anunciado que intercepta aviones rusos que se acercan demasiado a su espacio aéreo en la región. Pero Rusia no está interesada en apoderarse de Alaska, donde “también hace frío”, ironizó Vladimir Putin en 2014.

Aviones

Las rutas aéreas entre Estados Unidos y Asia pasan cerca o sobre Alaska porque la ruta más corta entre continentes en un globo terráqueo sigue un “gran círculo” que pasa por latitudes altas.

Esas rutas “cortan camino” gracias a un asunto de geometría esférica: siguen un gran círculo. Un gran círculo es la línea más corta entre dos puntos sobre la superficie de una esfera (como la Tierra). Ejemplo: un vuelo de Nueva York a Tokio. Si fuera en línea recta se calculan 12.000 kilómetros. Con la fórmula matemática referida del “gran círculo” son 10.850 kilómetros, al pasar sobre Alaska.

Los alrededores de la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, el 14 de agosto de 2025 | Foto: Anadolu via AFP

Este y otros vuelos de Estados Unidos rumbo al continente asiático y al continente europeo reducen kilómetros, tiempo, combustible, dinero y riesgos.

Las rutas más famosas que recurren a la reducción del camino con el “gran círculo” son, además de Nueva York - Tokio:

Los Ángeles - Hong Kong

Chicago - Pekín

Londres - Vancouver

Dubái - Seattle