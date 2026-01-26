Estados Unidos

Alcalde de Nueva York sale a palear nieve en plena tormenta histórica, mientras la ciudad colapsa por el frío extremo

La administración de la gran ciudad ha recomendado a las personas quedarse en casa y mantener limpias sus calles para evitar la acumulación de hielo.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
27 de enero de 2026, 3:39 a. m.
Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York.
Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York. Foto: AFP

Estados Unidos enfrenta uno de los climas más gélidos de la historia, debido al paso del vórtice ártico desde hace meses, que descendió las temperaturas este fin de semana en gran parte del país.

En algunas ciudades del sur, donde no es común que caiga nieve, las calles quedaron completamente blancas mientras los ciudadanos estaban bajo alerta por el clima severo.

Una de las ciudades más afectadas fue Nueva York, donde se recomendó a los residentes no salir de casa para evitar accidentes en las carreteras o que la temperatura extrema les cause problemas de salud.

Recomendaciones para hacerle frente a la tormenta invernal Fern en Estados Unidos: Podrían salvarle la vida

Cientos de vuelos fueron cancelados y se registraron varios casos de heridos en medio de accidentes provocados por las calles congeladas y resbaladizas.

Noticias Estados Unidos

Así fue el rescate de un crucero de lujo atrapado en el hielo de la Antártida: el video se hizo viral

Noticias Estados Unidos

Pronóstico de la segunda ola invernal en Estados Unidos: alerta para 200 millones de personas por temperaturas extremas

Noticias Estados Unidos

Trump anuncia aumento de aranceles a Corea del Sur del 15 % al 25 % y acusa al país de Asia de incumplir un “acuerdo histórico”

Deportes

Patriots vs. Seahawks, final de la NFL con sabor latino: hora, fecha y canal del Super Bowl 2026

Noticias Estados Unidos

Trump celebra y agradece la liberación de presos políticos en Venezuela y asegura que el ritmo “aumentará aún más en el corto plazo”

Noticias Estados Unidos

Llamada entre el presidente Donald Trump y el gobernador Tim Walz sobre la crisis en Minnesota: ¿cooperación o división política?

Noticias Estados Unidos

Estados Unidos despliega, en Medio Oriente, el portaaviones USS Abraham Lincoln, tras amenazas de intervención de Trump

Deportes

Mundial 2026: expresidente de la FIFA, acusado por corrupción, hace un llamado urgente y señala a Estados Unidos

Confidenciales

Estados Unidos habría otorgado permiso de solo cinco días para que la canciller, Rosa Villavicencio, pueda acompañar a Petro a la reunión con Trump

Las autoridades advierten que las carreteras seguirán siendo peligrosas por la presencia de hielo y bajas temperaturas, lo que podría generar accidentes y retrasos en la movilidad.
Las autoridades advierten que las carreteras seguirán siendo peligrosas por la presencia de hielo y bajas temperaturas, lo que podría generar accidentes y retrasos en la movilidad. Foto: AFP

Ante la situación, el alcalde neoyorquino, Zohran Mamdani, optó por salir a las calles durante el fin de semana para ayudar a liberar a los carros atrapados de la nieve. Unos videos de testigos han rondado por redes sociales, los cuales lo muestran usando una pala para quitar la nieve acumulada en las carreteras.

Sigue la tensión por tormenta invernal mortal que sacude a Estados Unidos: muertos, aeropuertos cerrados y miles de vuelos cancelados

Una de las grabaciones fue captada en la avenida Myrtle de Brooklyn, el pasado domingo, 25 de enero. La publicación se volvió viral en redes sociales. Mamdani la compartió en su cuenta de X y escribió: “Como he dicho, no hay tarea demasiado grande ni trabajo demasiado pequeño”.

“Me alegra poder ayudar a los neoyorquinos. ¡Cuídense!“, agregó.

Ese mismo día, el alcalde instó a los ciudadanos de la Gran Manzana a permanecer en sus casas mientras que la administración responde a las emergencias provocadas por la tormenta invernal que llegó a Estados Unidos el fin de semana. Mamdani dijo que las personas podían aprovechar el tiempo resguardados para tomar una siesta o leer “Heated Rivalry”, a través del sistema de bibliotecas públicas.

Qué hacer durante la fuerte tormenta invernal que afecta a Estados Unidos: recomendaciones clave para hogares y viajeros

Mamdani además compartió un video en el que explicó que los camiones del Departamento de Saneamiento de su ciudad estaban funcionando como quitanieves para limpiar las calles. En su grabación destacó la labor de los trabajadores de primera línea que se han esforzado por mantener seguras a las personas.

Una máquina de nieve trabaja durante la tormenta Elli.
Nueva York presentó los planes de atención a la emergencia que vive la ciudad por el clima extremo. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Mientras tanto, les pidió a los residentes limpiar sus aceras y les recomendó otras estrategias caseras para prevenir incidentes en los hogares hasta que las temperaturas se estabilicen.

La respuesta del alcalde ante su primera emergencia desde que ganó las elecciones se ha ganado el reconocimiento de los neoyorquinos. Algunos creadores de contenido han resaltado sus operaciones en medio de la situación; además, han agradecido que Mamdani mantiene la calma pese al letal clima.

Más de Noticias Estados Unidos

X

Alcalde de Nueva York sale a palear nieve en plena tormenta histórica, mientras la ciudad colapsa por el frío extremo

x

Así fue el rescate de un crucero de lujo atrapado en el hielo de la Antártida: el video se hizo viral

Según las previsiones esta semana se tienen estimativos de que en el 80 % del territorio de Estados Unidos se presenten temperaturas anormalmente frías esta semana, con excepción de Hawai y Alaska.

Pronóstico de la segunda ola invernal en Estados Unidos: alerta para 200 millones de personas por temperaturas extremas

x

Trump anuncia aumento de aranceles a Corea del Sur del 15 % al 25 % y acusa al país de Asia de incumplir un “acuerdo histórico”

Super Bowl

Patriots vs. Seahawks, final de la NFL con sabor latino: hora, fecha y canal del Super Bowl 2026

Donald Trump, presidente de EE. UU.

Trump celebra y agradece la liberación de presos políticos en Venezuela y asegura que el ritmo “aumentará aún más en el corto plazo”

X

Llamada entre el presidente Donald Trump y el gobernador Tim Walz sobre la crisis en Minnesota: ¿cooperación o división política?

x

Estados Unidos despliega, en Medio Oriente, el portaaviones USS Abraham Lincoln, tras amenazas de intervención de Trump

Agentes federales apuntan con sus armas a manifestantes cerca del lugar donde agentes federales mataron a tiros a Alex Pretti, de 37 años, en Minneapolis el sábado 24 de enero de 2026. (Ellen Schmidt/MinnPost vía AP)

Trump no quiere “más heridos ni muertos”: Casa Blanca se pronuncia por protestas en Minnesota y culpa a líderes demócratas

Trump, OTAN, Groenlandia

Comienza el plan de Trump con Groenlandia: Estados Unidos recibe apoyo del jefe de la OTAN, Mark Rutte, que dio detalles

Noticias Destacadas