Alcalde de Nueva York sale a palear nieve en plena tormenta histórica, mientras la ciudad colapsa por el frío extremo

Estados Unidos enfrenta uno de los climas más gélidos de la historia, debido al paso del vórtice ártico desde hace meses, que descendió las temperaturas este fin de semana en gran parte del país.

En algunas ciudades del sur, donde no es común que caiga nieve, las calles quedaron completamente blancas mientras los ciudadanos estaban bajo alerta por el clima severo.

Una de las ciudades más afectadas fue Nueva York, donde se recomendó a los residentes no salir de casa para evitar accidentes en las carreteras o que la temperatura extrema les cause problemas de salud.

Cientos de vuelos fueron cancelados y se registraron varios casos de heridos en medio de accidentes provocados por las calles congeladas y resbaladizas.

Las autoridades advierten que las carreteras seguirán siendo peligrosas por la presencia de hielo y bajas temperaturas, lo que podría generar accidentes y retrasos en la movilidad. Foto: AFP

Ante la situación, el alcalde neoyorquino, Zohran Mamdani, optó por salir a las calles durante el fin de semana para ayudar a liberar a los carros atrapados de la nieve. Unos videos de testigos han rondado por redes sociales, los cuales lo muestran usando una pala para quitar la nieve acumulada en las carreteras.

Una de las grabaciones fue captada en la avenida Myrtle de Brooklyn, el pasado domingo, 25 de enero. La publicación se volvió viral en redes sociales. Mamdani la compartió en su cuenta de X y escribió: “Como he dicho, no hay tarea demasiado grande ni trabajo demasiado pequeño”.

“Me alegra poder ayudar a los neoyorquinos. ¡Cuídense!“, agregó.

As I have said, there is no task too big or no job too small. ⁰⁰Happy to lend a hand and help out New Yorkers. Stay safe! https://t.co/U33Gob7bFU — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) January 25, 2026

Ese mismo día, el alcalde instó a los ciudadanos de la Gran Manzana a permanecer en sus casas mientras que la administración responde a las emergencias provocadas por la tormenta invernal que llegó a Estados Unidos el fin de semana. Mamdani dijo que las personas podían aprovechar el tiempo resguardados para tomar una siesta o leer “Heated Rivalry”, a través del sistema de bibliotecas públicas.

Mamdani además compartió un video en el que explicó que los camiones del Departamento de Saneamiento de su ciudad estaban funcionando como quitanieves para limpiar las calles. En su grabación destacó la labor de los trabajadores de primera línea que se han esforzado por mantener seguras a las personas.

Nueva York presentó los planes de atención a la emergencia que vive la ciudad por el clima extremo. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Mientras tanto, les pidió a los residentes limpiar sus aceras y les recomendó otras estrategias caseras para prevenir incidentes en los hogares hasta que las temperaturas se estabilicen.

La respuesta del alcalde ante su primera emergencia desde que ganó las elecciones se ha ganado el reconocimiento de los neoyorquinos. Algunos creadores de contenido han resaltado sus operaciones en medio de la situación; además, han agradecido que Mamdani mantiene la calma pese al letal clima.