Alerta para conductores en EE. UU.: nuevas reglas del DOT ponen en riesgo su licencia en 2026

El Departamento de Transporte actualizó normas que exigen renovación de documentación y pruebas en inglés, con sanciones inmediatas para quienes no cumplan.

Margarita Briceño Delgado

9 de febrero de 2026, 3:01 p. m.
Conductores en EE. UU. deben cumplir nuevas reglas del DOT que afectan licencias y documentación desde febrero de 2026.
Conductores en EE. UU. deben cumplir nuevas reglas del DOT que afectan licencias y documentación desde febrero de 2026.

En febrero de 2026, conductores en Estados Unidos enfrentan cambios críticos tras las actualizaciones del Departamento de Transporte.

Las nuevas normas afectan la validez de las licencias, los exámenes de manejo y la documentación requerida, imponiendo plazos estrictos y sanciones para quienes no cumplan con los requisitos federales y estatales.

Los conductores deben actualizar sus licencias y cumplir con nuevos requisitos de documentación

Febrero de 2026 marca un punto de inflexión para los conductores en Estados Unidos, con varias medidas del Departamento de Transporte (DOT) que están reconfigurando tanto los requisitos administrativos de las licencias como las obligaciones de documentación para quienes circulan por las vías federales.

El DOT, bajo la dirección del secretario Sean P. Duffy, ha reforzado su enfoque en la seguridad vial y la integridad de las credenciales de conducción, especialmente en el contexto de licencias comerciales y normas interagenciales.

Esto se enmarca en una agenda más amplia de modernización y de cumplimiento estricto de los estándares federales.

A partir de febrero de 2026, las licencias de conducir pueden perder su validez automáticamente si los conductores no actualizan datos personales, completan trámites administrativos o renuevan dentro de plazos específicos, incluso cuando no existan infracciones de tránsito recientes.

Esta política, según el Diario AS, busca asegurar que todos los conductores mantengan su documentación en regla y puede acarrear la suspensión de la licencia o sanciones si los requisitos no se cumplen oportunamente, según reportó un medio informativo actualizado hoy mismo.

Las pruebas de manejo en inglés y la digitalización de certificados médicos buscan garantizar la seguridad y la legalidad en las carreteras estadounidenses.
Las pruebas de manejo en inglés y la digitalización de certificados médicos buscan garantizar la seguridad y la legalidad en las carreteras estadounidenses.

Una agenda más amplia de modernización y de cumplimiento estricto de los estándares federales

Un cambio de impacto inmediato es una medida que ha entrado en vigor en múltiples estados: a partir de febrero de 2026, las licencias de conducir pueden perder su validez automáticamente si los conductores no actualizan datos personales, completan trámites administrativos o renuevan dentro de plazos específicos, incluso cuando no existan infracciones de tránsito recientes.

Según The White House, esta política busca asegurar que todos los conductores mantengan su documentación en regla y puede acarrear la suspensión de la licencia o sanciones si los requisitos no se cumplen oportunamente.

En caso de no cumplirse la norma, la licencia reducida a una categoría no comercial. Esta exigencia se fundamenta en los estándares federales actuales para registros de CDL.

Paralelamente a estos ajustes administrativos, el DOT ha acelerado la digitalización de certificaciones médicas obligatorias para conductores comerciales.

Por otra parte, la nueva plataforma electrónica para reportar exámenes médicos (parte del National Registry II) reemplaza los antiguos certificados en papel.

Con esto se busca reducir fraudes y asegurar que las agencias estatales y federales tengan acceso en tiempo real al estado de aptitud médica de los conductores profesionales.

Conductores en EE. UU. deben cumplir nuevas reglas del DOT que afectan licencias y documentación desde febrero de 2026.

