En California, EE. UU., las autoridades planean eliminar 17 mil licencias de conducir que tenían como titular a inmigrantes, tras descubrir supuestas irregularidades en la vigencia del documento y su estatus migratorio.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, afirmó el miércoles 12 de noviembre que “Tras semanas de negar cualquier irregularidad, Gavin Newsom y California han sido pillados con las manos en la masa. Ahora que hemos desenmascarado sus mentiras, se están revocando 17.000 licencias de camionero expedidas ilegalmente“.

Duffy ha puesto en la mira a California por irregularidades en las licencias de conducción de extranjeros. | Foto: Bloomberg via Getty Images

“Esto es solo la punta del iceberg. Mi equipo seguirá presionando a California para que demuestre que ha retirado a todos los inmigrantes indocumentados de los camiones y autobuses escolares”, enfatizó Duffy.

California ha estado en la mira de la administración, la cual ha recortado fondos federales de 40 millones de dólares por no exigir el requisito de inglés para solicitudes de licencia de camioneros.

Incluso, el gobierno federal estaría considerando retirar 160 millones por concepto de licencias ilegales en la jurisdicción del demócrata Newsom, gobernador del estado.

La versión de Gavin Newsom

Ante la posición de Sean Duffy, el equipo de Newsom desmintió que las razones de la revocación de las licencias.

“Todos los conductores cuyas licencias fueron revocadas contaban con autorizaciones de trabajo válidas del gobierno federal”, dijo la oficina de Newsom.

El gobernador de California es uno de los opositores más férreos de Trump | Foto: Getty Images

Después, aclaró que la ley estatal a la que se refería exige que las licencias venzan antes o en la fecha en que finalice el estatus legal de residencia en Estados Unidos, indican medios locales.

“Una vez más, Sean ‘Road Rules’ Duffy no comparte la verdad, sino que difunde falsedades fácilmente refutables en un triste y desesperado intento por complacer a su querido líder”, declaró un portavoz de Newsom.

Las restricciones de las licencias de conducir para inmigrantes

Desde el segundo mandato de Trump, el Departamento de Transporte ha instado a los estados para que endurezcan los requisitos de las licencias de conducción, cumpliendo con los plazos establecidos por USCIS respecto a las visas de trabajo.

En este lugar es posible gestionar la licencia de conducción | Foto: Newsday via Getty Images

Bajo la nueva normativa, solo 10.000 de los 200.000 extranjeros con licencia comercial podrían optar a estas, las cuales estarían disponibles únicamente para conductores con visa H-2A, H-2B o E-2.