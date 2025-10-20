Estados Unidos
Amazon ofrecerá más de 250.000 empleos para la temporada de fin de año. Así puede aplicar
El salario puede estar desde los 19 dólares la hora promedio.
La temporada navideña es una de las importantes del año para diferentes tipos de comercio, y empresas como Amazon requieren de personal para solventar lo que exige la época.
La empresa estadounidense lanzó una ambiciosa convocatoria que ofrecerá alrededor de 250.000 empleos para múltiples funciones en el país norteamericano, con las gabelas que trae laborar con el gigante tecnológico.
La estrategia tiene el objetivo de agilizar las entregas y mejorar el servicio al cliente en uno de los periodos de mayor demanda del año.
¿Cuánto será el pago?
En un comunicado publicado en la página web de Amazon, la empresa adjuntó los número que interesan a los aspirantes a las vacantes.
“Los empleados regulares, tanto de tiempo completo como de tiempo parcial, ganan un promedio de $23 por hora con beneficios, y los empleados de temporada pueden ganar un salario promedio de más de $19 por hora”, aseguró la compañía.
“Los puestos de temporada ofrecen un excelente salario, horarios flexibles y la oportunidad de formar parte de un equipo que marca la diferencia durante las fiestas. Para quienes se quedan en puestos regulares a tiempo completo, las oportunidades se amplían aún más, con acceso a diversos beneficios”, recalca el comunicado.
¿Cómo aplicar a los puestos de trabajo ofrecidos por Amazon?
Las vacantes se publicarán semanalmente de octubre a diciembre en hiring.amazon.com, y por dicho medio podrán adjuntar su CV y podrá iniciar el proceso de selección.
También puede enviar un mensaje de texto con la palabra “NEWJOB” al 31432 para registrarse y poder recibir alertas de trabajo.
Este año, Amazon invertirá más de mil millones de dólares para empleados de logística y transporte, lo que podría elevar la compensación total promedio a más de 30 dólares por hora.
Amazon promete estabilidad laboral y oportunidades de ascenso en la empresa
Según el comunicado mencionado, cada año se queda una cantidad de empleados que se convierten en gerentes, capacitadores o líderes.
A través programas de educación como Career Choice, se obtienen títulos o certificados universitarios para fortalecer el campo profesional e ir obteniendo mejoras salariales.
Amazon es una de las empresas más grandes de Estados Unidos y genera más de 950.000 empleos en el país estadounidense.