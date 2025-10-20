Suscribirse

Estados Unidos

Amazon ofrecerá más de 250.000 empleos para la temporada de fin de año. Así puede aplicar

El salario puede estar desde los 19 dólares la hora promedio.

Redacción Mundo
20 de octubre de 2025, 8:46 p. m.
Trump podría convertir a Microsoft, Google y Amazon en herramientas de presión contra Europa
Amazon ofrece miles de vacantes en Estados Unidos para la temporada navideña. | Foto: Getty Images

La temporada navideña es una de las importantes del año para diferentes tipos de comercio, y empresas como Amazon requieren de personal para solventar lo que exige la época.

Contexto: Fallo masivo en la nube de Amazon afectó a miles de webs; la mayoría ya funciona con normalidad

La empresa estadounidense lanzó una ambiciosa convocatoria que ofrecerá alrededor de 250.000 empleos para múltiples funciones en el país norteamericano, con las gabelas que trae laborar con el gigante tecnológico.

Una de los servicios más importantes de Amazon es el logístico para enviar las mercancías de los clientes. | Foto: Jeffrey Greenberg/Universal Imag

La estrategia tiene el objetivo de agilizar las entregas y mejorar el servicio al cliente en uno de los periodos de mayor demanda del año.

¿Cuánto será el pago?

En un comunicado publicado en la página web de Amazon, la empresa adjuntó los número que interesan a los aspirantes a las vacantes.

“Los empleados regulares, tanto de tiempo completo como de tiempo parcial, ganan un promedio de $23 por hora con beneficios, y los empleados de temporada pueden ganar un salario promedio de más de $19 por hora”, aseguró la compañía.

La entrega de paquetes se hace casi todos los días del año. | Foto: Bloomberg via Getty Images

Los puestos de temporada ofrecen un excelente salario, horarios flexibles y la oportunidad de formar parte de un equipo que marca la diferencia durante las fiestas. Para quienes se quedan en puestos regulares a tiempo completo, las oportunidades se amplían aún más, con acceso a diversos beneficios”, recalca el comunicado.

¿Cómo aplicar a los puestos de trabajo ofrecidos por Amazon?

Las vacantes se publicarán semanalmente de octubre a diciembre en hiring.amazon.com, y por dicho medio podrán adjuntar su CV y podrá iniciar el proceso de selección.

Contexto: Estos son los nuevos beneficios para obtener la residencia y permiso de trabajo en EE. UU.

También puede enviar un mensaje de texto con la palabra “NEWJOB” al 31432 para registrarse y poder recibir alertas de trabajo.

Las vacantes pueden incluir cupos en bodegas de la compañía. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Este año, Amazon invertirá más de mil millones de dólares para empleados de logística y transporte, lo que podría elevar la compensación total promedio a más de 30 dólares por hora.

Amazon promete estabilidad laboral y oportunidades de ascenso en la empresa

Según el comunicado mencionado, cada año se queda una cantidad de empleados que se convierten en gerentes, capacitadores o líderes.

Contexto: ¿Compró este artículo en Amazon? Autoridades advierten riesgo fatal y anuncian el retiro inmediato

A través programas de educación como Career Choice, se obtienen títulos o certificados universitarios para fortalecer el campo profesional e ir obteniendo mejoras salariales.

Amazon es una de las empresas más grandes de Estados Unidos y genera más de 950.000 empleos en el país estadounidense.

