Estados Unidos

Estos son los nuevos beneficios para obtener la residencia y permiso de trabajo en EE. UU.

USCIS implementó nuevas facilidades digitales para agilizar los trámites migratorios.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

10 de octubre de 2025, 9:08 p. m.
Green Card vs Visa: Diferencias, alcances y derechos que otorgan
USCIS revoluciona los trámites migratorios: ahora podrás pagar y solicitar tu Green Card en línea | Foto: Getty Images

Este mes de octubre llegó con bastantes novedades para los inmigrantes que habitan o desean vivir en Estados Unidos, debido a las nuevas políticas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).

La entidad federal decidió facilitar algunos de los trámites para ciertas solicitudes que llegan a diario, como por ejemplo las de la tarjeta de residencia permanente y los permisos de trabajo.

Con esta actualización, la oficina busca brindar nuevas opciones a todos los solicitantes respecto a los pagos y la manera de solicitar los diferentes formularios, que debe llenar para la aprobación de sus trámites.

Los tiempos de espera en las solicitudes se han aumentado vertiginosamente, afectando a cientos de residentes
Esta iniciativa se debe a que los tiempos de espera en las solicitudes se han aumentado vertiginosamente, afectando a cientos de residentes | Foto: Getty Images/iStockphoto

Estas facilidades consisten en:

  • Descargar diferentes tipos de formularios en línea para algunas solicitudes.
  • Realizar pagos electrónicos de los diferentes trámites que se quieran realizar.

Con ello, miles de solicitantes podrán agilizar sus procesos, pues con esta actualización se ahorrará tiempo en las largas filas para solicitar formularios o pagar recibos de solicitud.

Ahora, con esta nueva modalidad, se podrán pagar algunos trámites a través de aplicaciones o servicios bancarios en línea.

Contexto: Estados Unidos está autorizado para revisar expedientes de inmigrantes con green card; podría revocarla en estos casos

¿Cuáles son los formularios que deben descargarse a través del portal web oficial de USCIS?

  • Solicitud de Naturalización (N-400)
  • Solicitud para Reemplazar la Green Card (I-90)
  • Petición de Familiar Extranjero (I-130)
  • Solicitud de Asilo y de Suspensión de Remoción (I-589)
  • Solicitud de Autorización de Empleo (I-765)

De igual forma, USCIS informó que en cuanto a las solicitudes del Formulario G-1650 se habilitaron los pagos electrónicos y, respecto al Formulario G-1450, se mantendrá la opción para pagos con tarjeta de crédito, según reportó Infobae.

Hasta el momento, la opción de cancelar el monto de las solicitudes y trámites en USCIS con cheques o giros postales se mantiene, pero el próximo martes 28 de octubre dejarán de recibirse estos métodos de pago.

Contexto: Fue a su cita para obtener la Green Card y terminó esposada: la historia que indigna a miles en Estados Unidos

Esta es una de las iniciativas que busca modernizar todo el proceso de solicitudes de permisos de trabajo o green card, lo cual será un beneficio para miles de solicitantes cada año.

Para acceder a esta nueva forma de realizar trámites, cada solicitante deberá crear una cuenta en el portal web oficial de USCIS. Desde allí podrá acceder a los diferentes formularios, siendo de vital importancia tener claro cuál corresponde al proceso que desea iniciar.

En muchas ocasiones, los trámites son negados debido a que no se seleccionó inicialmente el formulario o el procedimiento adecuado para la solicitud correspondiente.

