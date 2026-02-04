A partir del 1 de marzo de 2026, la Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU. impedirá que residentes permanentes legales accedan a sus programas de préstamos, afectando a miles de empresarios inmigrantes que dependen de estos créditos para financiar sus negocios.

Casarse ya no basta: la alerta migratoria para parejas que buscan la green card

Empresarios con green card perderán acceso a préstamos federales en EE. UU.

A partir del 1 de marzo de 2026, la Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU. impedirá que residentes permanentes legales accedan a sus programas de préstamos, afectando a miles de empresarios inmigrantes que dependen de estos créditos para financiar sus negocios.

Empresarios con green card perderán acceso a préstamos federales en EE. UU.

A partir del 1 de marzo de 2026, la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos (SBA) eliminará completamente el acceso de los residentes permanentes legales, titulares de green card, a sus programas de préstamos respaldados por el gobierno federal.

Esto fue anunciado formalmente en un memorando interno de la agencia que modifica las reglas de elegibilidad de sus préstamos más utilizados, los denominados SBA 7(a) y 504, segmentos clave para financiar capital de trabajo, adquisiciones de equipo y bienes raíces comerciales.

Empresarios inmigrantes con “green card” quedarán fuera de préstamos oficiales de EE.UU. https://t.co/F6WZFZZZoF — CNN en Español (@CNNEE) February 3, 2026

Según la AP, la medida representará que incluso pequeñas participaciones de propiedad de un green card en una empresa impedirán que esta obtenga financiamiento apoyado por la SBA bajo la nueva normativa.

La SBA no otorga préstamos directamente salvo en casos específicos como desastres, sino que garantiza créditos otorgados por bancos y otras instituciones.

Bajo la política anterior, una empresa podía calificar si estaba controlada en un 51 % por ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes y, tras una modificación de diciembre pasado, incluso contaba con una excepción temporal para permitir hasta 5 % de propiedad extranjera.

La nueva directiva revoca las reglas anteriores y exige que el 100 % de los propietarios, directos o indirectos, sean ciudadanos o nacionales de EE. UU. con residencia en territorio estadounidense o sus territorios, de acuerdo a lo que dice The Guardian.

La SBA excluye a residentes permanentes de sus créditos oficiales para pequeñas empresas Foto: Getty

Priorizar ciudadanos en créditos federales

El cambio forma parte de una política más amplia impulsada por la actual administración del presidente Donald Trump, la cual busca restringir el uso de fondos federales a empresas de propiedad exclusivamente estadounidense.

Voceros de la SBA han señalado que esta modificación responde a una visión de priorizar la creación de empleo y la inversión “por y para” ciudadanos, bajo el argumento de que los recursos públicos deben concentrarse en quienes contribuyen plenamente al sistema fiscal estadounidense.

Adiós a agentes migratorios en Minneapolis: se anuncia retiro de una cantidad importante de oficiales

Grupos como Small Business Majority advirtieron que la medida limitará el crecimiento de negocios emergentes y afectará negativamente la creación de empleo en sectores donde los inmigrantes han desempeñado un papel significativo.

La decisión abre un debate entre quienes consideran que la política de préstamos debe dirigirse a fortalecer la base empresarial nacional y quienes sostienen que excluir a residentes legales permanentes es contraproducente para la competitividad y la innovación económica.