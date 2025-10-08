Arrestan sospechoso de provocar el voraz incendio de Palisades, en Los Ángeles

Jonathan Rinderknecht, de 29 años, fue arrestado en su casa de Melborne, Florida, acusadlo de iniciar el incendio de Lachman, justo después de la medianoche del día de Año Nuevo.

A Rinderknecht se le acusa por haber provocado maliciosamente el incendio que provocó uno de los fuegos más importantes que se han producido en la región.

Aunque el incendio Lachman se suprimió rápidamente, según las autoridades, siguió ardiendo bajo tierra, lo que facilitó que los vientos lo encendieran de nuevo, dando origen al incendio Palisades.

Fue una tragedia que estalló el 7 de enero y se extendió por más de 23 mil acres, causando la destrucción de más de 6.800 hogares y negocios.

¿Qué se sabe del caso?

Rinderknecht era un conductor de Uber, y dos pasajeros lo describieron como “agitado y enojado” la noche en que fue acusado de iniciar el incendio, según la denuncia.

Los funcionarios dijeron, durante luna rueda de prensa, que el acusado era residente de Palisades, por lo que estaba familiarizado con el vecindario en el que presuntamente inició el incendio.

Supuestamente, usó una “llama abierta” para encender el incendio después de haber dejado pasajeros.

¿Cómo actuó Rinderknech?

Rinderknecht supuestamente usó el chatbot de inteligencia artificial para producir una “pintura distópica, que muestra en parte un bosque en llamas y una multitud que huye de él”, dijo Bill Essayli, fiscal federal interino para el Distrito Central de California, en una conferencia de prensa.

Al parecer, el implicado se dirigió al área luego de haber terminado su turno de Uber, en la víspera de Año Nuevo.

“Salió del auto, caminó por un sendero cercano, tomó videos de iPhone en la cima de una colina cercana y escuchó una canción de rap, cuyo video musical incluía objetos encendidos en llamas”, dijo Essayli, describiendo la canción como una canción de rap francés.

Inicialmente, Rinderknecht informó del incendio inicial a las autoridades y huyó del lugar de los hechos, sin embargo, tiempo después regresó para ver como los bomberos luchaban contar el incendio, para tomar videos con su teléfono.

Durante la entrevista que le hicieron las autoridades, el acusado mintió sobre dónde estaba cuando vio por primera vez el incendio, alegando que estaba al final de la ruta de senderismo, sin embargo, los datos de geolocalización del 911 demostraron que se encontraba justo en el lugar en donde estaba el fuego.

Rinderknecht está acusado de destrucción de propiedad por medio de incendio, un delito grave que conlleva una sentencia mínima obligatoria de cinco años de prisión federal y se castiga con hasta 20 años en una prisión federal, dijo el fiscal federal interino Bill Essayli durante la rueda de prensa.