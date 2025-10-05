Incendio destruye la casa de una jueza en Carolina del Sur: hay 3 heridos e investigan posible atentado

Un incendio devastador destruyó la casa de la jueza del tribunal de circuito Diane Goodstein, en Carolina del Sur, y dejó 3 personas hospitalizadas.

Entre las víctimas se encuentran el esposo de la jueza, el exsenador estatal Arnold Goodstein, y su hijo Arnold.

El siniestro ocurrió el sábado 4 de octubre y ha generado una investigación criminal ante las sospechas de que el fuego pudo haber sido provocado.

¿Cómo ocurrió el incendio?

Según el medio local FITS News, la jueza Goodstein no se encontraba en la residencia cuando comenzó el incendio, pues había salido a caminar con sus perros por la playa.

Infortunadamente, su esposo resultó gravemente herido, cuando se botó desde el segundo piso de la casa, tratando de huir de las llamas.

Otras de las víctimas del incendio fueron su hijo Arnold Goodstein II y un amigo de la familia que se encontraba de visita en la vivienda.

Los tres fueron trasladados al Medical University of South Carolina (MUSC), según informó WIS-TV.

De acuerdo con lo que han dicho los bomberos locales, la intensidad del incendio dificultó las labores de rescate, por lo que los equipos de emergencia tardaron varias horas en controlar las llamas.

La mansión de tres pisos, ubicada en la comunidad privada de Jeremy Cay, quedó reducida a escombros.

BREAKING: South Carolina Judge Diane Goodstein's home is burning to the ground after an apparent explosion.



pic.twitter.com/A18oGnlaXT — Spencer Hakimian (@SpencerHakimian) October 5, 2025

¿Qué se sabe sobre el caso?

La División de Aplicación de la Ley del Estado de Carolina del Sur (SLED, por sus siglas en inglés), está a cargo de la investigación de los hechos.

Aunque aún no se han presentado conclusiones oficiales, los investigadores no descartan la posibilidad de un incendio provocado.

El juez supremo del estado, John W. Kittredge, confirmó que los primeros informes mencionan una explosión aparente, antes de que se desatara el fuego.

Este detalle ha llevado a los peritos a analizar si existió una fuga de gas, el uso de acelerantes o algún tipo de dispositivo que se haya detonado.

Estas conclusiones se unen al hecho de que fuentes cercanas a la jueza han asegurado que ella había recibido amenazas en las semanas anteriores al incendio.

Según lo que registra Feets News, estas amenazas podrían estar vinculadas con decisiones recientes que la magistrada tomó en ciertos casos considerados de alto perfil, incluyendo disputas sobre derechos religiosos y electorales.

Por lo anterior, el incendio de su casa no solo se percibe como una tragedia personal, sino como un hecho con posibles repercusiones institucionales.

Los investigadores investigan estos datos como una posible motivación criminal.

La Corte Suprema de Carolina del Sur expresó su “profunda consternación por el incidente y su apoyo a la jueza Goodstein y su familia”.

Las autoridades locales han pedido paciencia hasta que se haya avanzado más en la investigación, con el fin de evitar especulaciones.