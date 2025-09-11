Suscribirse

Estados Unidos

Asesinato de Charlie Kirk: la imagen con su hija que hoy se convierte en un recuerdo imborrable

La trágica muerte del activista impactó a la política y al país, pero sobre todo dejó un vacío irreparable en su familia.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

11 de septiembre de 2025, 10:10 p. m.
Charle Kirk compartió un emotivo momento junto a su hija mayor antes de morir.
Charle Kirk compartió un emotivo momento junto a su hija mayor antes de morir. | Foto: Foto de redes sociales.

Estados Unidos y el mundo se conmocionaron ante la tragedia que simbolizó el asesinato de Charlie Kirk, el pasado miércoles 10 de septiembre, en medio de su gira American Comeback Tour, en la que buscaba debatir con los jóvenes acerca de la política del país.

Pero más allá de lo que significa su muerte en la política actual o el origen del atentado, muchas personas olvidan algo que es sumamente importante; una madre perdió a un hijo, una esposa a su pareja y un par de hermanas a su padre.

Contexto: Trump acusa a la “izquierda radical” de haber incitado el asesinato del activista Charlie Kirk en EE. UU.

Mientras las redes sociales se llenaban de mensajes de pésame, diferentes figuras públicas y políticas también expresaron su apoyo ante el duro golpe que recibió la familia Kirk.

Ante esta situación, cobra aún más fuerza un video compartido en redes sociales que muestra el detrás de cámaras del programa Fox and Friends, en el que se aprecia a Charlie Kirk minutos antes de su aparición televisiva en el set del reconocido programa.

Lo que realmente causó conmoción entre los usuarios fue la reacción de su hija mayor, quien corrió rápidamente a los brazos de su progenitor, saludándolo tiernamente con un “Hola, papi”, gesto que enterneció el corazón de todos los presentes.

Este video toma aún más relevancia, considerando que las imágenes datan de apenas seis semanas atrás, lo que podría tratarse de los últimos momentos en los que se vio a Kirk compartiendo con su familia.

Su asesinato se produjo en medio de una sesión de preguntas en la Utah Valley University. El reconocido creador de contenido se encontraba en una de sus tradicionales giras escolares, donde visitaba centros educativos con el objetivo de difundir sus ideales y creencias políticas.

Contexto: Este es el video de la detención del presunto asesino de Charlie Kirk. ¿Qué dicen las autoridades?

En estas charlas, muchas veces debatía con estudiantes buscando analizar el momento que atravesaba Estados Unidos. Parte de esos debates fueron difundidos en redes sociales, lo que le permitió ganar gran notoriedad y ampliar su audiencia.

Estas visitas se realizaban a través de su organización sin ánimo de lucro Turning Point USA, fundada en 2012 junto a William T. Montgomery, la cual tenía como misión promover los ideales conservadores en diferentes escuelas y universidades.

Hasta ahora no se ha capturado al agresor, pero el FBI trabaja intensamente en la investigación del caso. Las autoridades han ofrecido una recompensa para quien aporte información que permita identificar al sospechoso y han difundido imágenes para dar con su paradero.

