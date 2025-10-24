Suscribirse

Estados Unidos

Avión militar de la Guardia Nacional se estrella y los tripulantes sobreviven milagrosamente

Un avión de entrenamiento de la Fuerza Aérea cayó cerca de Oklahoma City tras golpear líneas eléctricas, generando un incendio menor que fue controlado rápidamente por las autoridades.

Redacción Mundo
24 de octubre de 2025, 1:45 p. m.
Un pequeño avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se estrelló en un campo en Oklahoma City
Un pequeño avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se estrelló en un campo en Oklahoma City | Foto: Composición Semana/ captura de pantalla video Newsweek

El incidente ocurrió a las 14:42, hora local, cuando un modelo OA‑1K Skyraider II, que formaba parte de un vuelo de entrenamiento, golpeó los postes de la red eléctrica.

El accidente generó un incendio en una zona de pastizales, el cual fue sofocado rápidamente por el cuerpo de bomberos de Oklahoma.

Lo que se sabe sobre el accidente aéreo

El comunicado oficial afirma que, el avión estaba asignado a la base de la guardia en Will Rogers Air National Guard Base, Oklahoma, pero no formaba parte de la flota de la Oklahoma National Guard, como se había dado a conocer inicialmente.

Según lo que se informó en el medio Newsweek, la Fuerza Aérea aclaró que era un aparato en activo de la 492º Wing, y que la guardia estatal solo estaba asistiendo en las comunicaciones.

Aunque el hecho no dejó víctimas, sí puso en evidencia los riesgos inherentes a las operaciones de entrenamiento militar, incluso cuando estas no involucran combate directo.

El curso de la investigación

El ejército señaló que la investigación sobre las causas del accidente se encuentra en curso.

Aunque no hubo heridos ni entre la tripulación, ni a terceros, si se registró un daño material, pues dos postes eléctricos fueron derribados, además, se evalúa el impacto en la infraestructura y en la propiedad en donde ocurrió el accidente.

El suceso se desarrolla en un contexto en donde la seguridad en la aviación militar ocupa un lugar central en las prioridades institucionales, dado que, incluso los ejercicios de rutina, pueden tornarse en eventos críticos.

La prontitud de la respuesta de los bomberos y de los equipos de la Guardia evitaron que el incidente escalara a una crisis mayor.

Se espera que una vez culminen las investigaciones sobre el caso, se refuercen los protocolos de seguridad en los vuelos de entrenamiento militar.

La visibilidad, el mantenimiento de la nave y las condiciones del terreno serán puntos claves en la investigación que ha iniciado la Fuerza Aérea junto con las autoridades locales.

De acuerdo a lo que se informa en Newsweek, el avión permanecerá en tierra mientras se realizan los peritajes correspondientes.

Aunque no es un hecho que ocurra con frecuencia, la evaluación de los hechos dará mayor seguridad tanto a quienes participan de este tipo de entrenamientos, como a la comunidad en general.

El público y la prensa están a la espera de más detalles, incluyendo qué pudo provocar la falla, y si habrá medidas correctivas para evitar futuras emergencias de este tipo.

