El incidente ocurrió a las 14:42, hora local, cuando un modelo OA‑1K Skyraider II, que formaba parte de un vuelo de entrenamiento, golpeó los postes de la red eléctrica.

El accidente generó un incendio en una zona de pastizales, el cual fue sofocado rápidamente por el cuerpo de bomberos de Oklahoma.

Lo que se sabe sobre el accidente aéreo

El comunicado oficial afirma que, el avión estaba asignado a la base de la guardia en Will Rogers Air National Guard Base, Oklahoma, pero no formaba parte de la flota de la Oklahoma National Guard, como se había dado a conocer inicialmente.

Según lo que se informó en el medio Newsweek, la Fuerza Aérea aclaró que era un aparato en activo de la 492º Wing, y que la guardia estatal solo estaba asistiendo en las comunicaciones.

Aunque el hecho no dejó víctimas, sí puso en evidencia los riesgos inherentes a las operaciones de entrenamiento militar, incluso cuando estas no involucran combate directo.

An active duty aircraft from the 492nd Special Operations Wing operating out of Will Rogers crashed earlier today. This is not an Oklahoma Air National Guard aircraft or crew.



Due to proximity and partnership, the Oklahoma National Guard is assisting with communications. pic.twitter.com/JzILZD8mYp — Okla. National Guard (@OKGuard) October 23, 2025

El curso de la investigación

El ejército señaló que la investigación sobre las causas del accidente se encuentra en curso.

Aunque no hubo heridos ni entre la tripulación, ni a terceros, si se registró un daño material, pues dos postes eléctricos fueron derribados, además, se evalúa el impacto en la infraestructura y en la propiedad en donde ocurrió el accidente.

El suceso se desarrolla en un contexto en donde la seguridad en la aviación militar ocupa un lugar central en las prioridades institucionales, dado que, incluso los ejercicios de rutina, pueden tornarse en eventos críticos.

La prontitud de la respuesta de los bomberos y de los equipos de la Guardia evitaron que el incidente escalara a una crisis mayor.

Se espera que una vez culminen las investigaciones sobre el caso, se refuercen los protocolos de seguridad en los vuelos de entrenamiento militar.

La visibilidad, el mantenimiento de la nave y las condiciones del terreno serán puntos claves en la investigación que ha iniciado la Fuerza Aérea junto con las autoridades locales.

De acuerdo a lo que se informa en Newsweek, el avión permanecerá en tierra mientras se realizan los peritajes correspondientes.

Aunque no es un hecho que ocurra con frecuencia, la evaluación de los hechos dará mayor seguridad tanto a quienes participan de este tipo de entrenamientos, como a la comunidad en general.