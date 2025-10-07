Suscribirse

Estados Unidos

Helicóptero médico se estrella en autopista de Sacramento: tres tripulantes luchan por su vida tras impactante accidente

El accidente paralizó el tráfico en Sacramento y desató una escena que pocos en la autopista podrán olvidar.

GoogleLéenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Darwin Schneider Correa Parra

Pasante de Mundo - Semana.

7 de octubre de 2025, 1:26 p. m.
EE.UU.
Tres tripulantes luchan por su vida tras impactante accidente. | Foto: X (@KTTCTV)

En la noche del lunes, un helicóptero médico operado por Reach Air Medical se precipitó sobre la autopista 50 en Sacramento, California, dejando tres miembros de su tripulación en estado crítico.

Según declaraciones oficiales, el aparato había completado un traslado hospitalario y regresaba a su base cuando sufrió lo que califican como una “emergencia en vuelo” poco antes del impacto.

El accidente ocurrió alrededor de las 7:00 p.m., en los carriles de sentido este, muy cerca de la intersección con la calle 59, donde el helicóptero cayó boca abajo en medio de la carretera principal. Autoridades del Departamento de Bomberos de Sacramento indicaron que ninguno de los vehículos en circulación resultó dañado, algo que calificaron como “asombroso” dado el volumen de tránsito en esa vía.

Cuando los primeros equipos de rescate llegaron al lugar, hallaron a dos tripulantes tirados en la calzada y a una persona atrapada bajo el fuselaje. Con la ayuda de un capitán de bomberos y alrededor de 15 automovilistas, lograron levantar parcialmente el helicóptero para liberar a la víctima y trasladarla en ambulancia a un hospital local.

La compañía Reach confirmó en un comunicado que no había paciente a bordo en el momento del accidente y que están evaluando las condiciones médicas del piloto, la enfermera y el paramédico afectados.

Contexto: Así son las nuevas licencias de conducir en California: sin banda magnética y con firma digital de seguridad

Por su parte, el California Highway Patrol (CHP) asumió la coordinación del cierre y control del tráfico, cerrando el tramo este de la autopista 50 y la conexión con la autopista 99 mientras se desarrollaban las operaciones de limpieza.

Las autoridades estatales y federales ya han iniciado pesquisas para esclarecer las causas del siniestro. El CHP trabajará junto con la National Transportation Safety Board (NTSB) y la Federal Aviation Administration (FAA) para revisar el historial técnico del helicóptero, su mantenimiento y las condiciones de vuelo previas al colapso.

Testigos que circulaban por la autopista relataron haber visto cómo el helicóptero descendía rápidamente, emitir humo blanco y finalmente estrellarse en medio del pavimento. Las imágenes recabadas por automovilistas y cámaras de tráfico muestran restos esparcidos sobre varios carriles y columnas de humo, elevándose después del impacto.

Expertos en aviación, señalan que accidentes de este tipo, aunque poco frecuentes, pueden estar relacionados con fallas mecánicas críticas, pérdida súbita de sustentación o errores en el control de vuelo bajo condiciones imprevistas.

Contexto: Imágenes de la impresionante explosión de una refinería de Chevron en Los Ángeles, California. Las llamas fueron vistas desde toda la ciudad

En este sentido, las agencias investigadoras evaluarán registros de mantenimiento, datos de vuelo y posibles fallos de sistema para determinar si el colapso fue producto de una falla técnica, error humano o combinación de factores.

Mientras la autopista permanece parcialmente cerrada y el tráfico se recupera lentamente, los hospitales locales atienden con urgencia a los heridos y las autoridades piden colaboración a quienes tengan videos o detalles del suceso. La investigación oficial continuará durante los próximos días.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Comunidades judías en Colombia condenan marchas pro-Palestina de este martes y las califica como “una infamia”

2. Golpe a banda que comercializaba producto que era traído desde China y consumido por miles de personas

3. Jaime Lombana cuestiona la candidatura de Abelardo de la Espriella: “Quisiera a alguien que no tenga esa cercanía con el mundo del narcotráfico ni con paramilitares”

4. Prensa española le cobra caro al Barcelona lo de Luis Díaz: durísimo dictamen en España

5. Néstor Lorenzo confirmó su primera decisión para el Mundial 2026: hizo el anuncio oficial

LEER MENOS

Noticias relacionadas

AccidenteHelicópteroEstados UnidosTráficoAutopistasCalifornia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.