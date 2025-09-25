Estados Unidos
Avión se sale de la pista en medio de aterrizaje en EE. UU.: esto se sabe del inusual accidente
El avión no tenía espacio suficiente para poder aterrizar con normalidad.
El pasado miércoles, un avión comercial de la aerolínea estadounidense United Airlines se salió de la pista de aterrizaje cuando estaba llegando al Aeropuerto Regional de Roanoke-Blacksburg, en el estado de Virginia, de acuerdo con la información de las autoridades.
La Policía Estatal de Virginia le detalló al medio nacional USA Today que el incidente tuvo lugar cerca de las 9:18 de la noche del miércoles, 24 de septiembre. Según los detalles, el avión no tenía suficiente espacio para aterrizar correctamente, por lo que se salió de la pista.
El vuelo 4339 había despegado Aeropuerto Internacional Washington Dulles, en el estado de Washington.
“El avión N21129 estaba aterrizando y no proporcionó suficiente distancia de frenado para detener el avión y continuó fuera del final de la pista pavimentada hacia el equipo de frenado de emergencia”, dice el documento que fue enviado al medio mencionado.
El informe además especificó que en la aeronave había 50 personas a bordo, más tres miembros de la tripulación. Del accidente, nadie resultó herido, y luego de que se estabilizara el avión, estos fueron trasladados a la terminal sin reportar ningún percance.
“Estamos trabajando en estrecha colaboración con las autoridades locales y el personal del aeropuerto para recopilar más información y apoyar a nuestros pasajeros y tripulación”, dijo por su parte CommuteAir, que es una aerolínea regional que opera vuelos de United Airlines.
Luego de la situación, el aeropuerto fue cerrado de manera inmediata, para evitar que otro avión aterrizara allí y provocara un accidente mucho más grave. Cerca de la medianoche, algunas pistas fueron reabiertas para que los vuelos retomaran sus rutas de entrada y salida.
Para las 7 de la mañana del jueves, 25 de septiembre, el aeropuerto retomó todas sus operaciones con normalidad, por lo que algunos vuelos sufrieron largas horas de retraso.
La Administración Federal de Aviación (FAA), con la colaboración de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, están a cargo de la investigación al respecto.
De acuerdo con las autoridades, el avión pudo detenerse gracias a un sistema de detención de materiales de ingeniería (EMAS), que es una serie de bloques de cementos que tiene la finalidad de absorber el impacto y frenar a los aviones que se salen de la pista.
La FAA amplió que, en lo corrido de septiembre, este se trató del tercer rescate gracias al sistema EMAS. Además, se ha notificado que al menos 70 aeropuertos alrededor del país cuentas con más de 122 sistemas de detención de este tipo.