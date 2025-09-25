Avión se sale de la pista en medio de aterrizaje en EE. UU.: esto se sabe del inusual accidente

El pasado miércoles, un avión comercial de la aerolínea estadounidense United Airlines se salió de la pista de aterrizaje cuando estaba llegando al Aeropuerto Regional de Roanoke-Blacksburg, en el estado de Virginia, de acuerdo con la información de las autoridades.

La Policía Estatal de Virginia le detalló al medio nacional USA Today que el incidente tuvo lugar cerca de las 9:18 de la noche del miércoles, 24 de septiembre. Según los detalles, el avión no tenía suficiente espacio para aterrizar correctamente, por lo que se salió de la pista.

El vuelo 4339 había despegado Aeropuerto Internacional Washington Dulles, en el estado de Washington.

El avión pude frenar por un sistema de seguridad de los aeropuertos. | Foto: Getty Images

“El avión N21129 estaba aterrizando y no proporcionó suficiente distancia de frenado para detener el avión y continuó fuera del final de la pista pavimentada hacia el equipo de frenado de emergencia”, dice el documento que fue enviado al medio mencionado.

El informe además especificó que en la aeronave había 50 personas a bordo, más tres miembros de la tripulación. Del accidente, nadie resultó herido, y luego de que se estabilizara el avión, estos fueron trasladados a la terminal sin reportar ningún percance.

“Estamos trabajando en estrecha colaboración con las autoridades locales y el personal del aeropuerto para recopilar más información y apoyar a nuestros pasajeros y tripulación”, dijo por su parte CommuteAir, que es una aerolínea regional que opera vuelos de United Airlines.

El piloto notificó que no hubo heridos. | Foto: Getty Images

Luego de la situación, el aeropuerto fue cerrado de manera inmediata, para evitar que otro avión aterrizara allí y provocara un accidente mucho más grave. Cerca de la medianoche, algunas pistas fueron reabiertas para que los vuelos retomaran sus rutas de entrada y salida.

Para las 7 de la mañana del jueves, 25 de septiembre, el aeropuerto retomó todas sus operaciones con normalidad, por lo que algunos vuelos sufrieron largas horas de retraso.

La Administración Federal de Aviación (FAA), con la colaboración de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, están a cargo de la investigación al respecto.

El aeropuerto detuvo sus operaciones en la noche del martes. | Foto: agencia 123rf

De acuerdo con las autoridades, el avión pudo detenerse gracias a un sistema de detención de materiales de ingeniería (EMAS), que es una serie de bloques de cementos que tiene la finalidad de absorber el impacto y frenar a los aviones que se salen de la pista.