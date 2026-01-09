Mundo

Aviones estadounidenses sobrevuelan Bolivia, para lucha antidroga: vuelve la DEA después de haber sido expulsados en 2008

El nuevo gobierno busca aliarse con el gobierno norteamericano, luego de años de la izquierda en el poder.

Siga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

10 de enero de 2026, 3:48 a. m.
Imagen AFP sobrevuelos Bolivia
Imagen AFP sobrevuelos Bolivia Foto: AFP

Funcionarios de la agencia antidrogas estadounidense, DEA, participaron en un sobrevuelo en la zona cocalera del Chapare para evaluar la ayuda a Bolivia en la lucha contra el narcotráfico, así lo informó este viernes a la AFP el viceministro de Defensa Social boliviano, Ernesto Justiniano.

La DEA fue expulsada de Bolivia en 2008 por el entonces presidente izquierdista Evo Morales (2006-2019) que la acusó de apoyar un supuesto complot político de la derecha local contra su mandato.

La llegada del centro derechista Rodrigo Paz al poder en noviembre de 2025 marcó un giro de 180 grados en la política exterior.

El presidente Rodrigo Paz sostiene el bastón presidencial tras su ceremonia de investidura en La Paz, Bolivia, el sábado 8 de noviembre de 2025.
El presidente Rodrigo Paz sostiene el bastón presidencial tras su ceremonia de investidura en La Paz, Bolivia, el sábado 8 de noviembre de 2025. Foto: AP

El nuevo gobierno se acercó a Washington en busca de cooperación económica y seguridad interna, tras años de gestiones socialistas, en las que se mantuvieron rotas las relaciones bilaterales.

Más de Noticias Estados Unidos

