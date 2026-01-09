Aviones estadounidenses sobrevuelan Bolivia, para lucha antidroga: vuelve la DEA después de haber sido expulsados en 2008

Funcionarios de la agencia antidrogas estadounidense, DEA, participaron en un sobrevuelo en la zona cocalera del Chapare para evaluar la ayuda a Bolivia en la lucha contra el narcotráfico, así lo informó este viernes a la AFP el viceministro de Defensa Social boliviano, Ernesto Justiniano.

La DEA fue expulsada de Bolivia en 2008 por el entonces presidente izquierdista Evo Morales (2006-2019) que la acusó de apoyar un supuesto complot político de la derecha local contra su mandato.

La llegada del centro derechista Rodrigo Paz al poder en noviembre de 2025 marcó un giro de 180 grados en la política exterior.

El presidente Rodrigo Paz sostiene el bastón presidencial tras su ceremonia de investidura en La Paz, Bolivia, el sábado 8 de noviembre de 2025. Foto: AP

El nuevo gobierno se acercó a Washington en busca de cooperación económica y seguridad interna, tras años de gestiones socialistas, en las que se mantuvieron rotas las relaciones bilaterales.

El jueves, funcionarios de varias oficinas de Estados Unidos y la DEA hicieron un sobrevuelo en el Chapare, principal región productora de cocaína en Bolivia, junto al viceministro Justiniano y principal responsable político de la lucha antidrogas.

¿Bolivia le pone fin a una era?: Evo Morales y la izquierda golpeados con una derecha que regresará en segunda vuelta

No fue un operativo policial, sino de observación desde el aire para reconocer las pistas de aterrizaje clandestinos y los laboratorios de drogas, enfatizó.

La nave también voló cerca del poblado cocalero de Lauca Eñe, en el Chapare, donde Morales se mantiene recluido tras una orden de detención por un caso de trata de menores mientras era presidente, aunque niega las acusaciones.

El viceministro Justiniano adelantó que la labor realizada puede permitir que en el futuro se firme un acuerdo de cooperación.

“No tenemos una fecha definida, pero (...) necesitamos que sea lo más pronto posible (...), estamos en unas condiciones paupérrimas, en unas condiciones miserables en la lucha contra el narcotráfico”, apuntó.

Explicó que de 31 aeronaves, solo hay dos en capacidad de funcionar por falta de recursos económicos. Los sindicatos campesinos de la zona expresaron su alarma por la presencia del helicóptero.

“Rechazamos las decisiones de este gobierno, que es títere de Estados Unidos”, de abrir las puertas a la DEA, dijo este viernes a la radio Kawsachun Coca el dirigente campesino Isidro Auca.

Chapare, Bolivia Foto: The Washington Post via Getty Im

Exjefe antidrogas de Evo Morales ofrecía protección al narcotráfico en Bolivia: DEA

Bolivia es el tercer productor mundial de cocaína, según las Naciones Unidas, detrás de Colombia y Perú, y tiene 34.000 hectáreas de coca, más de lo legal.

Con información de AFP*