CONFIDENCIALES

Pulgares arriba: la llamativa foto de Nicolás Maduro con los agentes de la DEA. “Happy New Year”, les dijo

El dictador venezolano posa al lado de los agentes federales. Las imágenes y videos de su llegada a Estados Unidos han dado la vuelta al mundo.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
4 de enero de 2026, 12:30 p. m.
Nicolás Maduro acompañado de los agentes de la DEA en Estados Unidos.
Nicolás Maduro acompañado de los agentes de la DEA en Estados Unidos. Foto: Tomada de redes sociales

La llegada de Nicolás Maduro a los Estados Unidos fue impactante, pero tuvo momentos simpáticos. Los videos de su arribo, acompañado por decenas de agentes de la DEA, le dieron la vuelta al mundo. Allí, el dictador les dice “Happy New Year”.

Los secretos de la operación Absolute Resolve: ‘The New York Times’ revela los asombrosos detalles de la caída de Nicolás Maduro

En las fotos que han circulado en redes sociales hay una que ha llamado la atención. Aparece Maduro esposado, sentado en una silla y en sandalias a su llegada a Nueva York, escoltado por los agentes federales. Allí se ve al dictador, con los pulgares arriba, la señal universal de que todo está bien, cuando realmente para él, lo que viene es muy difícil.

Maduro amaneció el domingo en una cárcel de Nueva York tras la impactante incursión militar con la que Estados Unidos lo capturó y dice haber asumido el control de ese país suramericano rico en petróleo. Comandos militares apresaron en la madrugada del sábado a Maduro y a su esposa mientras bombardeos cayeron durante más de una hora sobre objetivos en Caracas y sus alrededores, en una operación que se discutirá el lunes de urgencia en el Consejo de Seguridad de la ONU.

El dictador fue extraído del país rumbo a Estados Unidos, donde finalmente fue llevado en helicóptero al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Allí enfrentará cargos de narcotráfico y terrorismo.

Confidenciales

La Delta Force llevaba un negociador de rehenes del FBI por si Nicolás Maduro se encerraba con su esposa en el cuarto de acero

Confidenciales

Donald Trump quería capturar a Maduro en Navidad: esta era la fecha original para la operación Absolute Resolve

Confidenciales

Gobierno Petro da orden a las Fuerzas Militares: primer grado de alistamiento ante captura de Nicolás Maduro

Confidenciales

Cilia Flores: las primeras imágenes de la primera dama de Nicolás Maduro, capturada y esposada, en Estados Unidos

Confidenciales

Salud mental: la Ley que aprobó el Congreso para garantizar la atención integral

Confidenciales

Abelardo de la Espriella arremete contra Gustavo Petro e Iván Cepeda tras la captura de Nicolás Maduro: “No es casualidad”

Confidenciales

Nicolás Maduro y su esposa pretendieron huir a una habitación reforzada en acero; esto reveló Trump

Opinión

Doctrina Monroe 2.0: el Gran Reset de las Américas

Mundo

Corea del Norte se pronuncia tras la caída de Nicolás Maduro y envía fuerte mensaje: “Brutal”

Mundo

🔴En vivo | Captura de Nicolás Maduro: migrantes levantan su voz de libertad; así fue el momento en imágenes desde Cúcuta

*Con información de AFP.

Más de Confidenciales

.

La Delta Force llevaba un negociador de rehenes del FBI por si Nicolás Maduro se encerraba con su esposa en el cuarto de acero

.

Donald Trump quería capturar a Maduro en Navidad: esta era la fecha original para la operación Absolute Resolve

.

Pulgares arriba: la llamativa foto de Nicolás Maduro con los agentes de la DEA. “Happy New Year”, les dijo

Tropas militares de Colombia hacen presencia en inmediaciones del puente internacional Simón Bolívar.

Gobierno Petro da orden a las Fuerzas Militares: primer grado de alistamiento ante captura de Nicolás Maduro

Estas son las primeras imágenes de Maduro y su esposa en la DEA.

Cilia Flores: las primeras imágenes de la primera dama de Nicolás Maduro, capturada y esposada, en Estados Unidos

Gloria Liliana Rodríguez, representante a la Cámara.

Salud mental: la Ley que aprobó el Congreso para garantizar la atención integral

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella aseguró que el presidente Gustavo Petro quiere atornillarse en el poder y apelará a “todas las formas de lucha".

Abelardo de la Espriella arremete contra Gustavo Petro e Iván Cepeda tras la captura de Nicolás Maduro: “No es casualidad”

Venezuela

Nicolás Maduro y su esposa pretendieron huir a una habitación reforzada en acero; esto reveló Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un video de Nicolás Maduro.

El video viral de Donald Trump donde aparece Nicolás Maduro desafiando a ir a buscarlo

Nicolás Maduro, Elon Musk y Donald Trump.

Elon Musk reaccionó a captura de Nicolás Maduro y le envió mensaje a Donald Trump: “Victoria para el mundo”

Noticias Destacadas