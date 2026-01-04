Pulgares arriba: la llamativa foto de Nicolás Maduro con los agentes de la DEA. “Happy New Year”, les dijo

La llegada de Nicolás Maduro a los Estados Unidos fue impactante, pero tuvo momentos simpáticos. Los videos de su arribo, acompañado por decenas de agentes de la DEA, le dieron la vuelta al mundo. Allí, el dictador les dice “Happy New Year”.

Los secretos de la operación Absolute Resolve: ‘The New York Times’ revela los asombrosos detalles de la caída de Nicolás Maduro

En las fotos que han circulado en redes sociales hay una que ha llamado la atención. Aparece Maduro esposado, sentado en una silla y en sandalias a su llegada a Nueva York, escoltado por los agentes federales. Allí se ve al dictador, con los pulgares arriba, la señal universal de que todo está bien, cuando realmente para él, lo que viene es muy difícil.

Maduro amaneció el domingo en una cárcel de Nueva York tras la impactante incursión militar con la que Estados Unidos lo capturó y dice haber asumido el control de ese país suramericano rico en petróleo. Comandos militares apresaron en la madrugada del sábado a Maduro y a su esposa mientras bombardeos cayeron durante más de una hora sobre objetivos en Caracas y sus alrededores, en una operación que se discutirá el lunes de urgencia en el Consejo de Seguridad de la ONU.

El dictador fue extraído del país rumbo a Estados Unidos, donde finalmente fue llevado en helicóptero al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Allí enfrentará cargos de narcotráfico y terrorismo.

