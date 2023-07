Bote de Mega Millions se resiste a tener ganador y alcanza los 1.050 millones tras otra noche sin acertante

La ausencia de un ganador del bote de 940 millones que había en juego el viernes eleva a 29 el número de sorteos consecutivos en los que no se ha entregado el premio gordo. La última vez que alguien se llevó un bote en Mega Millions fue el 18 de abril.

El premio sube y nada de ganador para Mega Millions que ya llega a los 910 millones de dólares

El bote de la lotería Mega Millions, una de las más populares en EE.UU., aumentó a un estimado de 910 millones de dólares luego de que el sorteo del martes no arrojó ningún ganador, prolongando una racha de mala suerte que se remonta a abril.

La ausencia de ganador del bote estimado en 820 millones que había en juego el martes eleva a 28 el número de sorteos en los que no se ha entregado el premio gordo.