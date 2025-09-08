Cierra otra sucursal de popular cadena de ensaladas en EE. UU.: “nunca se recuperó tras la pandemia”

Una popular cadena de restaurantes de la ciudad de Lexington, en el estado de Kentucky, anunció el cierre de una segunda sucursal en menos de un año.

Se trata de la cadena Vinaigrette Salad Kitchen, que cerró su sede ubicada en The Square, en el centro de la ciudad.

Esta fue la segunda sucursal de los restaurantes de ensaladas y sopas que abrió en el lugar, en el 2015. El año pasado, la primera sede de esta cadena de comida, ubicada en Townley Square, cerró ras una década de operación.

El restaurante de ensaladas y sopas abrió en el 2015. | Foto: Getty Images/iStockphoto

“Con gran pesar, les compartimos una noticia difícil: nuestra cafetería Vinaigrette Salad Kitchen en Broadway at the Square no volverá a abrir”, publicó el restaurante en sus redes sociales.

“Este capítulo se cierra y sentimos el peso de despedirnos de un lugar que ha significado tanto para nosotros, y esperamos que también para ustedes”, se agrega en el mensaje.

“Desde el principio, este café ha sido más que un simple lugar para comer. Ha sido un espacio donde se reunían amigos, se compartían historias y se forjaba una comunidad”, continúa. “Estamos profundamente agradecidos por cada sonrisa, cada conversación y cada visita que han compartido con nosotros”.

La cadena cerró por dificultades tras la pandemia. | Foto: Getty Images

Por su parte, el propietario de la cadena de restaurantes declaró mediante un correo, obtenido por el medio local Lexington Herald Leader.

“Realmente creemos en el centro de Lexington y creemos que tiene un futuro brillante, especialmente con los nuevos parques y proyectos que se están abriendo, pero esa tienda ha tenido muchas dificultades desde la pandemia y nunca se ha recuperado”, expresó Bryce Anderson.

Según el propietario, el modelo de negocios de restaurantes informales de comida rápida enfrenta dificultades, especialmente en zonas urbanas donde se compite con aplicaciones de domicilios que, según Anderson, “se han convertido en la forma predominante en que las personas compran su comida cuando buscan algo rápido y conveniente”.

La cadena competía con las aplicaciones de domicilios. | Foto: Adobe Stock

“Utilizo esos servicios personalmente y entiendo su conveniencia, pero dificulta la gestión de una tienda económicamente viable cuando la mayoría de las ventas se realizan fuera de la tienda, con las comisiones y la complejidad añadida”, escribió Anderson en su mensaje de correo electrónico.

“Nuestras otras sucursales (Hamburgo y Palomar) siguen siendo sólidas y deberían seguir operando durante mucho tiempo, pero después de mantener esta por un tiempo, llegó el momento de cerrarla”, complementó.