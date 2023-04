Congresista María Elvira Salazar criticó las respuestas ‘marxistas’ que le dio el presidente Petro; lo comparó con varios dictadores

“Es un presidente que divaga y lo de que da es una clase de historia, cuando yo le estoy preguntando puntualmente sobre Venezuela, sobre la ‘paz total’, sobre su relación con los Estados Unidos”, así se expresó en las últimas horas la congresista de Estados Unidos, María Elvira Salazar, hablando sobre el presidente Gustavo Petro.

La congresista se expresó así ante NTN24 este jueves, después de que el pasado miércoles el presidente Gustavo Petro, en el marco de su agenda de trabajo en Washington, visitara el Capitolio de los Estados Unidos.

“Petro no responde, divaga, como hacían Fidel y Chávez; como hacen Maduro y Ortega", asegura la congresista. - Foto: María Elvira Salazar en Twitter, AP

Este jueves, la propia congresista compartió su entrevista publicando un trino: “Petro no responde, divaga, como hacían Fidel y Chávez; como hacen Maduro y Ortega, se va por la tangente para que el reloj camine y lo salve la campana. ¡Desconcertante!”.

Petro no responde, divaga, como hacían Fidel y Chávez; como hacen Maduro y Ortega, se va por la tangente para que el reloj camine y lo salve la campana. ¡Desconcertante! pic.twitter.com/3Ya2lWQHIb — María Elvira Salazar 🇺🇸 (@MaElviraSalazar) April 20, 2023

La representante de la Florida por el partido demócrata aclaró que había estado en dos reuniones, pero específico: “la realidad es que él no contesta, el presidente Petro no contesta”. Salazar, que desde el inicio del mandato de Petro se ha expresado con preocupación, aclaró: “él divaga y eso es exactamente lo que los socialistas hacen, confundirte, que el tiempo pase, que el reloj siga marcando, para al final no darte ningún tipo de respuesta clara y contundente”.

La comparación con María Fernanda Cabal

El presidente Gustavo Petro también se manifestó al término del encuentro y habló sobre Salazar. El mandatario aseguró que ya está acostumbrado a ese tipo de encuentros con personas que no están de acuerdo con sus políticas de Gobierno, y advirtió que Salazar tiene pensamientos similares a las de las congresistas colombianas María Fernanda Cabal y Paloma Valencia.

Salazar argumenta que le pregunta a Petro si piensa a hablar con el presidente Biden, para entregarle un mensaje de Maduro. - Foto: SEMANA, AP, María Elvira Salazar

“Yo ya tengo experiencia de años en el Parlamento colombiano, con parlamentarios como Paloma Valencia y la Cabal (María Fernanda Cabal) y es muy parecido a las formas de pensar que se desarrollan en la extrema derecha del Parlamento colombiano”, sostuvo Petro.

María Elvira Salazar es periodista y ha sido un personaje fundamental en la televisión hispana de Estados Unidos. - Foto: Tomada de Youtube María Elvira Salazar

En entrevista con NTN24, la congresista respondió a la periodista, quien le mencionó estas declaraciones del mandatario comparándola con Cabal, frente a lo que Salazar respondió: “Este tipo de respuestas es la que los marxistas te dan, puntualmente le estoy preguntando si él viene a mandarle un mensaje al presidente Biden sobre Venezuela. ¿Cuándo es que Venezuela va a abrir el juego democrático? ¿Si él en realidad quiere que el sistema venezolano se imponga en Colombia? ¿Qué piensa de lo que dice su vicepresidenta, la señora Francia Márquez, sobre que en Cuba el sistema de salud es mejor al de Colombia?”, aclaró la representante, enumerando las preguntas que planteó.

María Elvira Salazar

La congresista Salazar explicó que las respuestas en que el presidente Petro divaga le recuerdan a varios mandatarios, entre los cuales mencionó a Fidel Castro, quien ejerció el poder durante más de 50 años en Cuba.

La hoy congresista aseguró que conoce ese tipo de respuestas, porque entre otras cosas tuvo la oportunidad de entrevistar a un personaje como Fidel Castro. Salazar, periodista de profesión, de origen cubano, antes de incursionar en política fue conductora de noticieros en canales como CNN y Telemundo, y fue estrella del canal Mega TV; es una de las pioneras de la creciente industria de la televisión en español, que produce y dirige innumerables programas para la amplia audiencia hispanohablante de los Estados Unidos.

La entrevista a Fidel Castro la realizó en 1995, de manera presencial, con una hora de duración. Es la única entrevista que dio Castro a una cadena hispana en Estados Unidos: “Como experiencia personal, para mí fue un momento importantísimo en mi carrera, sin duda, pero también difícil, porque entrevistar a Fidel no es fácil”, aseguró.