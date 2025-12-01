Suscribirse

Consternación en EE. UU. por tiroteo que dejó 4 muertos, 3 de ellos niños, y 11 heridos en una fiesta infantil de California

Las autoridades aun no tienen bajo custodia a ningún sospechoso.

Redacción Mundo
1 de diciembre de 2025, 12:41 p. m.
Un cruel ataque se perpetuó en un salón de eventos de la zona donde se festejaba una fiesta infantil. | Foto: Associated Press

Una lamentable situación en Stockton, California, tiene consternados a la comunidad del sector después de que hubo un tiroteo fatal en un lugar de eventos donde se celebraba el cumpleaños de un niño.

El 29 de noviembre, un tirador aun no identificado abrió fuego contra un salón de banquetes, causando la muerte de 4 personas, entre ellos 3 niños. Además, se presentaron 11 heridos en medio de los disparos.

El tiroteo ocurrió poco antes de las 6 p.m. del sábado dentro del salón, que comparte un estacionamiento con otros negocios en la ciudad de 320.000 residentes, a 130 kilómetros de San Francisco.

Según el agente Patrick Withrow, de la Oficina del Sheriff del Condado de San Joaquín, informó que hasta el domingo 30 de noviembre, en horas de la tarde, no tenían a ningún sospechoso bajo custodia de las autoridades locales.

Las primeras hipótesis del ataque en California

Patrick Withrow cree que pudo haber varios tiradores que perpetraron este ataque de carácter selectivo. Incluso, el tiroteo parece haber comenzado en el interior, para luego trasladarse a las calles adjuntas, afirmó el sheriff.

“Este es el momento para que nuestra comunidad demuestre que no toleraremos este tipo de comportamiento, cuando la gente simplemente entra y mata niños”, dijo en rueda de prensa Withrow.

Así que, si saben algo al respecto, tienen que presentarse y decirnos lo que saben. Si no, simplemente se vuelven complacientes y piensan que es un comportamiento aceptable”, enfatizó el agente policial.

Igualmente, la portavoz del sheriff, Heather Brent, declaró que los investigadores creen que se trató de un incidente intencional, sin mencionar más detalles de la hipótesis.

Las autoridades han pedido que les provean toda la información disponible que pueda dar con el paradero del sospechoso. | Foto: Associated Press

Era la fiesta de cumpleaños de un niño pequeño, y el hecho de que esto sucediera es absolutamente desgarrado”, dijo Brent.

Así bien, los investigadores instan a los testigos a presentarse en la oficina del sheriff para poder obtener más información y pistas de lo sucedido.

Las víctimas del tiroteo

Withrow indicó que los fallecidos tenían 8, 9, 14 y 21 años. Además, la alcaldesa Christina Fugazi informó a la prensa que una víctima, de 8 años, asistía a una escuela local y uno de sus padres trabajaba para el Distrito Escolar Unificado de Stockton.

Las autoridades dispusieron acompañamiento para las víctimas del tiroteo. | Foto: Associated Press

“Deberían estar haciendo sus listas de Navidad ahora mismo. Sus padres deberían estar haciendo las compras navideñas. Y pensar que sus vidas se acabaron. No puedo ni imaginarme lo que están pasando estas familias. Me rompe el corazón”, aseveró Fugazi.

Una familiar de una asistente a la fiesta, le aseguró a AP que la reunión era en honor a la nieta de su hermano, quien cumplió dos años y salió ilesa.

Sin embargo, comentó que dos sobrinos sí recibieron disparos y dijo conocer a otras víctimas.

Noticias Destacadas

