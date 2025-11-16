Suscribirse

Estados Unidos

Kris Boyd, estrella de los Jets, lucha por su vida tras brutal tiroteo en Manhattan

El cornerback de 29 años recibió un disparo en el abdomen y permanece en condición crítica, mientras la policía investiga el ataque en pleno Midtown.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

Periodista en Semana

17 de noviembre de 2025, 1:47 a. m.
El equipo de los Jets mostrando su solidaridad con Kris Boyd tras el tiroteo.
El equipo de los Jets mostrando su solidaridad con Kris Boyd tras el tiroteo. | Foto: Composición Semana X @ComplexSports/ X @JohnMcCloy

En la madrugada del domingo, Kris Boyd, jugador de los New York Jets, fue gravemente herido en un tiroteo ocurrido frente a un restaurante de Manhattan.

Tras recibir un disparo en el abdomen, el atleta fue trasladado de urgencia al Hospital Bellevue, donde se encuentra en condición crítica. La policía de Nueva York investiga los hechos mientras el mundo del deporte espera su recuperación.

Contexto: Capturan a un hombre armado que planeaba un tiroteo en el aeropuerto más concurrido del mundo: esto se sabe

¿Cómo ocurrió el incidente?

En la madrugada del domingo 16 de noviembre de 2025, Kris Boyd, cornerback de los New York Jets, fue gravemente herido en un tiroteo en Midtown Manhattan, según informó la Policía de Nueva York (NYPD) y medios deportivos.

El incidente ocurrió alrededor de las 2 a.m. en la West 38th Street, cerca de la avenida Séptima, justo frente al restaurante Sei Less NYC, según reportes de ESPN y ABC7.

Boyd, de 29 años, recibió un disparo en el abdomen y fue trasladado por emergencia al Hospital Bellevue, donde se encuentra en condición crítica, aunque “estable” según las autoridades.

Hasta el momento no se han realizado detenciones y la investigación sigue abierta.

La disputa que llevó al tiroteo habría iniciado frente al restaurante Sei Less, según reportes de testigos citados por ESPN.

Se habla de al menos dos disparos, de acuerdo con reportes policiales, y el presunto agresor habría huido en un BMW X8.

Existe también reporte de un segundo vehículo involucrado: un Mercedes Maybach que habría abandonado la escena.

Reacción del equipo y de la comunidad

Los Jets emitieron un comunicado breve: “Somos conscientes de la situación con Kris Boyd y no haremos más comentarios por ahora”, como se registra en NFL.com.

Desde la alcaldía de Nueva York, el alcalde Eric Adams habló de la necesidad de seguir combatiendo la violencia armada, lamentando que incluso figuras públicas y atletas puedan verse afectados por este flagelo.

La recuperación médica de Kris Boyd será determinante en los próximos días. Su pronóstico depende de factores clave, como la gravedad de la herida abdominal, posibles daños internos, la rapidez de la atención recibida y su fortaleza física.

Contexto: ¿Qué pasó en el masivo tiroteo e incendio en una iglesia de Michigan? Esto es lo que debe saber

Mientras el jugador lucha por su vida y las autoridades avanzan en la investigación, su historia se convierte en un llamado a la reflexión dentro y fuera de la NFL.

Ahora, toda una comunidad, compañeros, fanáticos y dirigentes, permanece a la espera, con la esperanza de que Boyd supere este momento crítico y pueda escribir un nuevo capítulo de resiliencia en su carrera.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Golpe para Daniel Noboa: ecuatorianos rechazan en referendo la instalación de bases militares extranjeras y una nueva constitución

2. El mensaje premonitorio de Luis Díaz a Gustavo Puerta antes del partido contra Nueva Zelanda: “Gracias a Dios se dio”

3. Kris Boyd, estrella de los Jets, lucha por su vida tras brutal tiroteo en Manhattan

4. Estados Unidos designará el Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera: “Dirigido por el ilegítimo Nicolás Maduro”

5. La lista de las 32 selecciones que ya están clasificadas al Mundial y la extraña forma como se juega el repechaje en Europa

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosTiroteo nflJugadoresherido

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.