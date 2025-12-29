Mundo

¿Cuál es el premio que le dará Netanyahu a Donald Trump? Algunos de los que recibieron el galardón se convirtieron en Nobel de Paz

El presidente estadounidense ya había recibido de la Fifa un premio que lo califica como un “hombre de paz”.

Siga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Semana
30 de diciembre de 2025, 3:29 a. m.
Donald Trump con Benjamin Netanyahu el 29 de diciembre de 2025
Donald Trump con Benjamin Netanyahu el 29 de diciembre de 2025 Foto: GETTY

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, será premiado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un hecho sin precedentes, ya que el “Israel Prize”, nunca se había otorgado a alguien de una nacionalidad diferente a la israelí.

Este premio es la mayor distinción civil de Israel para sus ciudadanos. Se la entregan a quienes han hecho méritos en torno a la cultura, ciencia o el servicio.

El premio se le entregará a Trump por su aporte a la paz de Israel. Netanyahu aseguró que el presidente de Estados Unidos es el “mejor amigo de Israel de todos los tiempos”, al lograr la liberación de rehenes israelíes e intervenir para acabar la guerra con el grupo terrorista Hamás.

Plan de paz para Gaza, desarme de Hamás y amenaza a Irán: termina reunión entre Donald Trump y Benjamín Netanyahu

Trump, claramente emocionado, dijo que el premio era “realmente sorprendente y muy apreciado”, y dejó entrever que podría viajar a Israel para la ceremonia.

El republicano suele autoproclamarse como un pacificador global, y aunque lleva tiempo insistiendo en que la competencia por el Premio Nobel de la Paz no le inquieta, también ha expresado su frustración por ser pasado por alto.

Netanyahu interrumpió la programación y cuando estaba en conferencia de prensa con Trump, dijo: “El presidente Trump ha roto muchas convenciones para sorpresa de la gente. Así que decidimos romper una convención también, o crear una nueva, y esa es otorgar el Premio Israel”.

Este es el audio en el que Trump confirmaría el ataque de EE. UU. dentro de Venezuela

Luego de un cordial encuentro en Florida con Trump, Netanyahu dijo que el reconocimiento reflejaba el “sentimiento abrumador” en Israel de agradecimiento por el apoyo del presidente estadounidense al país.

El Israel Prize

Este premio se creó en 1953, una distinción que por lo general se entrega el día de la independencia, el 14 de mayo. Se reconocen históricamente actores contribuyentes en logros científicos, humanos, artesanales o que le sirvan a la comunidad.

Por su servicio público recibió el premio Shulamit Aloni, quien trabajó por los derechos humanos y las libertades civiles de sus compatriotas, Elie Wiesel también y posteriormente fue ganador de un Nobel de la Paz.

Elie Wiesel
Elie Wiesel ganó el Premio Nobel de la Paz en 1986 Foto: Getty Images

Nombres relevantes como Ada Yonath, quien recibió esta conmemoración, por sus aportes pioneros a la cristalografía de ribosomas, posteriormente en 2009 ganó el premio Nobel de Química.

Zubin Mehta fue premiado por su contribución a la música clásica israelí, Naomi Shemer por su aporte a la música popular de Israel, entre otros.

Con información de AFP*

