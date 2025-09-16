Cuando se cocinan robos y no platos: chef reconocido en San Francisco protagoniza insólitos asaltos a tres bancos

Valentino Luchin pasó de ser un experto chef a convertirse en un hábil ladrón en un solo día, al robar tres bancos en la misma jornada en la ciudad de San Francisco, de acuerdo a lo que informaron las autoridades a cargo del caso.

Dentro del historial del chef, ya se habían registrado algunos episodios similares en el 2018, por lo que es aún más grave la acción delictiva realizada.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

La Policía de San Francisco informó que Luchin, de 62 años, ingresó el pasado 10 de septiembre a 3 sucursales bancarias ubicadas en el Central Distric, exigiendo dinero a los empleados mediante el uso de cartas manuscritas.

La oportuna información dada por la comunidad, unido con el programa policial Ambassadors, permitieron la pronta identificación del presunto asaltante y su posterior detención.

Según lo ha dicho la policía, el primer asalto ocurrió alrededor de las 12:00 p.m., en una sucursal bancaria del barrio Chinatown, en donde entregó una nota a la cajera, solicitando efectivo.

Por temor a su seguridad, la empleada entregó la suma solicitada y momentos después el implicado se fue del lugar con una suma de dinero cuya cantidad no ha sido revelada aún.

Horas después, otras dos sucursales fueron asaltadas del mismo modo, tan solo unas horas después, de acuerdo a la información recogida por ABC News.

Hasta el momento, no se ha revelado el monto total que alcanzó a llevarse el chef de los bancos que asaltó, sin embargo, gracias a la acción oportuna de la policía local junto con la colaboración de la comunidad, se logró identificar al individuo y ponerlo bajo custodia.

Luchin fue acusado por dos cargos de robo y una tentativa de robo y su fianza se fijó por una suma de 200 mil dólares.

El reconocido chef de San Franciasco, Valentino Luchin, fue detenido por robo a varias entidades bancarias. | Foto: Foto: Instagram @valentinoluchin

¿Qué se sabe del chef Luchin?

Los antecedentes de Luchin dejan ver que no es la primera vez que se enfrenta a este tipo de acusaciones por robo. En el 2018, una sucursal de Citibank en Orinda, fue su objetivo.

En ese momento, logró escapar con una sume de 15 mil dólares, aunque fue capturado 3 horas después, en el estacionamiento de un club atlético en Lafayette.

Según afirmaron las autoridades de Orinda, ese robo fue hecho utilizando una pistola de aire tipo BB gun, de acuerdo a lo que se registra en ABC News.

En el momento de su captura en el 2018, Luchin justificó su acción afirmando que “hemos tenido muchas dificultades económicas y tengo una familia”. Además, añadió que el ilícito “no fue algo que planeara ni que quisiera convertir en una forma de vida”.

Antes de cometer este robo, el chef había acumulado una gran experiencia en el ámbito de la gastronomía.

Fue propietario del restaurante Ottavio en Walnut Creek, y ocupó el cargo de chef ejecutivo en el emblemático Rose Pistola de San Francisco, donde se especializó en cocina regional italiana de autor.

La “capacidad de diseño de menús y gestión culinaria” situó a Luchin como una figura respetada hasta el cierre de su restaurante en 2016 por dificultades financieras, se afirma en la plataforma Take a Chef.