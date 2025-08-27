Un par de ladrones se infiltraron en un negocio familiar localizado hacia el sur de Los Ángeles, llevándose alrededor de cien mil dólares en efectivo y dinero de MoneyGram.

Según han harrado las víctimas, los delincuentes lograron acceder al local a través de un túnel que excavaron en las paredes del negocio vecino

De esta forma, pudieron evadir las medidas de seguridad que tenía el local.

¿Cómo fue el robo de Los Ángeles?

La tienda Pichinte Multi Tax Service es un negocio familiar que lleva trabajando en el sector 15 años. Lo único que recuerda el dueño es haber recibido un aviso de alarma de su sistema de seguridad el lunes hacia la 1:30 a.m.

“No miramos a nadie, porque no estaban aquí. Estaban metidos en el restaurante de comida perforando las paredes”, dijo el dueño del negocio, Jose Pichinte.

La decepción y la tristeza se apoderaron del dueño del establecimiento cuando llegó a la mañana siguiente y se dio cuenta de que ni la reja, ni las alarmas, ni las ventanas blindadas habían servido para evitar que su negocio fuera asaltado.

Y no es que hubieran fallado las medidas de seguridad tomadas, es que nadie se imaginó que los asaltantes perforarían la pared del local contiguo para tener acceso a la caja fuerte, donde tenían guardado el dinero que se llevaron.

A través de un túnel cometieron el robo dejando a la familia latina sin ahorros y con deudas. | Foto: Captura de pantalla video Fox11

“Rompieron la caja fuerte y de ahí sacaron todo el dinero. Todo lo que teníamos se lo llevaron”, dijo Pichinche a Telemundo.

Las consecuencias del robo

Según dijo el dueño de establecimiento, al medio en mención, se llevaron tanto sus ahorros, como la plata de los clientes que pagaron sus clientes para hacer los “money orders”.

“Como yo soy el responsable, yo tengo que pagar ese dinero”, afirmó Pichinche.

Infortunadamente, la empresa no contaba con un seguro antirrobos, por lo que la única solución es trabajar más y volver a empezar.

La familia también está recaudando fondos por internet a través de una campaña en GoFoundMe, para poder volver a abrir su negocio y seguirle ofreciendo a la comunidad los servicios que durante años han tenido.

La policía está al tanto de cualquier información por parte de los habitantes del lugar, que pueda ayudar a dar con la identificación y paradero de los delincuentes.

Ahora la familia enfrenta no solo la pérdida de sus ahorros, sino de los fondos pendientes con MoneyGram.